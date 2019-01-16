Время для переговоров об упорядоченном Brexit еще есть – Меркель
Германия ждет, что предложит премьер-министр Британии
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в среду о необходимости обеспечить упорядоченный Brexit, но подчеркнула, что свои предложения сейчас должна представить Великобритания.
Общаясь с журналистами в среду в Берлине, Меркель выразила сожаление по поводу решения британских депутатов не поддерживать соглашение о Brexit, сообщает Sky News.
Меркель сообщила журналистам, что Германия готова к варианту так называемого "жесткого" Brexit. "Мы, конечно, сделаем все для того, чтобы найти упорядоченное решение, но мы также готовы к тому, что такого решения не будет", – сказала она.
В то же время Меркель добавила, что время для переговоров о варианте упорядоченного Brexit еще остается. "У нас еще есть время для переговоров, но мы ждем, что предложит премьер-министр Британии".
Великобритания должна выйти из состава ЕС 29 марта.
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Напомним, вечером 15 января члены британского парламента отказались поддержать ратификацию проекта соглашения с Брюсселем, достигнутого правительством Терезы Мэй и предварительно согласованного с ЕС.
На этом фоне 17 января британские парламентарии рассмотрят вотум недоверия правительству Мэй. Инициатором этого стали оппозиционеры – соответствующее предложение зарегистрировал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.
Кроме того, лидер Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд приостановить действие статьи 50 Договора о ЕС, которая дала старт выходу страны из блока, и выдвинуть этот вопрос на народное голосование – де-факто провести повторный референдум о Brexit.
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