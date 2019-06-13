Все "друзья Путина" в Европарламенте объединились

Главным двигателем новом политсилы стали популисты Франции, Италии и Германии

Фото: REUTERS/Francois Lenoir.

После прошедших в ЕС выборов в Европарламент группа членов главного законодательного органа Евросоюза, многие из которых отличаются евроскептическими либо откровенно пророссийскими взглядами, объединились в единую силу.

Главными движущими силами нового объединения, которое назвали "Идентичность и демократия" (ID, Identity and Democracy), стали правопопулистские партии – французское "Национальное объединение", итальянская "Лига" и немецкая "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Хотя в целом, как сообщила лидер "Нацобъединения" Марин Ле Пен, в апреле посетившая аннексированную Россией Ялту, в "Идентичность и демократию" войдут 73 депутата, среди которых также будут представители Австрии, Фландрии, Чехии, Дании и Эстонии.

В ходе пресс-конференции 13 июня лидерам новой фракции задали вопрос насчет санкций против России, на что лидер АдГ Йорг Мойтен заявил: "Ответ однозначный: мы выступаем против продления санкций".

Кроме того, он выступил за "нормальное сотрудничество с Россией", несмотря на постоянное вмешательство Кремля во внутренние дела других государств и агрессию против Украины – аннексию Крыма, оккупацию Донбасса, а также захват военнопленных, политзаключенных и постоянные репрессии проукраинского населения.

Как мы уже писали, в прошлом году вице-премьер, министр внутренних дел Италии и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини назвал "фальшивой" Революцию достоинства в Украине и заявил о "законности" аннексии Крыма Россией.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Все "друзья Путина" в Европарламенте объединились". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"