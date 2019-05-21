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Все министры Австрийской партии свободы объявили об отставке

21 мая, 02:40

Курц заявил, что рассчитывает на то, что министры от этой партии сдержат обещание покинуть правительство

Фото: AFP

Все министры ультраправой Австрийской партии свободы объявили об уходе из коалиционного правительства в понедельник, передает агентство APA.

Ранее в партии заявили, что в случае увольнения главы МВД Херберта Кикля, представляющего эту партию, правительство покинут все министры от АПС – это пять из 14 министров.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в понедельник вечером принял решение уволить Кикля и заявил, что рассчитывает на то, что министры от этой партии сдержат обещание покинуть правительство.

Ранее сообщалось, что после публикации скандального видео глава страны Себастиан Курц с больше не собирается сотрудничать со своим вице-канцлером.

18 мая Штрахе и Гуденус объявили о том, что покидают свои политические посты в правительстве Австрии, Национальном совете (нижняя палата парламента) и Австрийской партии свободы.

После этого скандала Курц выступил с инициативой проведения досрочных парламентских выборов.

В свою очередь, объявивший о своей отставке вице-канцлер Австрии и лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что встречался на Ибице с гражданкой Латвии. 

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Тег Австрия, отставка, партия, скандал, министры, видеозаписи, Курц

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Источник:

Интерфакс-Украина

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