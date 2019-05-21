Все министры Австрийской партии свободы объявили об отставке
Курц заявил, что рассчитывает на то, что министры от этой партии сдержат обещание покинуть правительство
Все министры ультраправой Австрийской партии свободы объявили об уходе из коалиционного правительства в понедельник, передает агентство APA.
Ранее в партии заявили, что в случае увольнения главы МВД Херберта Кикля, представляющего эту партию, правительство покинут все министры от АПС – это пять из 14 министров.
Канцлер Австрии Себастьян Курц в понедельник вечером принял решение уволить Кикля и заявил, что рассчитывает на то, что министры от этой партии сдержат обещание покинуть правительство.
Ранее сообщалось, что после публикации скандального видео глава страны Себастиан Курц с больше не собирается сотрудничать со своим вице-канцлером.
18 мая Штрахе и Гуденус объявили о том, что покидают свои политические посты в правительстве Австрии, Национальном совете (нижняя палата парламента) и Австрийской партии свободы.
После этого скандала Курц выступил с инициативой проведения досрочных парламентских выборов.
В свою очередь, объявивший о своей отставке вице-канцлер Австрии и лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что встречался на Ибице с гражданкой Латвии.
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