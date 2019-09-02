Все ради Brexit: в Британии в ближайшие дни могут объявить выборы

Фото: REUTERS/Simon Dawson

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов назначить досрочные выборы в стране. Об этом сообщает BBC.

"Премьер-министр, готовый отказаться от своей крошечного рабочего большинства, ведет себя как премьер-министр, готовый назначить выборы в случае необходимости… Это далеко не неизбежно, но не невозможно, что через считанные дни нас всех могут попросить снова пойти на выборы", – отметила политический редактор BBC Лаура Куенсберг.

Тем временем Reuters сообщает, что Борис Джонсон пригрозил исключением из партии депутатам-консерваторам, которые проголосуют против правительственных планов по Brexit.

Агентство ссылается на высокопоставленный источник в офисе парламентского организатора, ответственного за деятельность партии, который заявил, что любой консервативный депутат, что проголосует против правительства на этой неделе, будет исключен из парламентской партии и лишен права баллотироваться от консерваторов на следующих выборах.

"Сегодня организаторы доносят консервативным депутатам очень простое сообщение: если во вторник они не поддержат правительство, они разрушат переговорную позицию правительства и передадут контроль над парламентом Джереми Корбину", – сказал источник.

"Любой депутат-консерватор, который сделает это, будет отозван и не будет консервативным кандидатом на выборах", – добавил он.

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Отметим, Джонсон является не только главой правительства, но и лидером Консервативной партии.

Оппозиционные депутаты на этой неделе попытаются изменить закон о Brexit или объявить вотум недоверия правительству, чтобы заблокировать выход страны из ЕС без соглашения.

Напомним, Борис Джонсон попросил британскую королеву Елизавету II приостановить работу парламента в период с 9 сентября по 14 октября, чтобы депутаты не смогли помешать ему выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем. Королева согласилась сделать это.

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Лидер лейбористов Джереми Корбин назвал приостановление работы парламента неприемлемым и пообещал, что депутаты после выхода с летних каникул 4 сентября попытаются выразить вотум недоверия главе правительства.

Борис Джонсон утверждает, что Брюссель вряд ли пойдет на заключение выгодного Лондону соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, если будет знать, что Brexit может быть заблокирован парламентом.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй.

В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем – на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit).

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон по своему усмотрению сократит размер отступных за выход страны из Евросоюза с 39 до 9 млрд фунтов стерлингов в случае "жесткого" Brexit.

Кроме этого, мы сообщали: Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать , если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном. Общаясь с местными фермерами, он заверил их в государственной поддержке в случае проблем с выходом на привычные рынки после Brexit.

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