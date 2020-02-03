"Все шаталось": в Мадриде совершил аварийную посадку лайнер с поломанными шасси и двигателем

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В аэропорту Мадрида, где ранее объявили войну попугаям, успешно приземлился Boeing 767 авиакомпании Air Canada, у которого во время взлета сломалось шасси, а обломки конструкции могли попасть в двигатель. На борту самолета находились 128 пассажиров.

Об этом сообщает El Mundo.

Отмечается, что рейс AC837 вылетел из мадридского аэропорта в направлении Торонто в 14.33, а через полчаса пилот сообщил, что вынужден вернуться из-за технических проблем. Причиной стала сломанная при взлете часть шасси.

По предположениям источников журналистов, элементы шасси могли попасть в двигатель, который отказал. Однако точные обстоятельства отказа двигателя должен объяснить экипаж.

До совершения аварийной посадки, которая обеспечила бы максимальные гарантии безопасности, самолет должен был выработать лишнее топливо. Именно поэтому он в течение нескольких часов летал кругами над Испанией.

Экстренная посадка самолета была успешной, хотя, по свидетельствам некоторых пассажиров, "все шаталось". Пассажиры лайнера обнародовали видео посадки в Twitter. Судя по фото и видео в соцсетях, в воздухе лайнер сопровождал истребитель F/A-18.

Как сообщалось, в Иране, где ранее в результате попадания ракеты разбился украинский самолет, произошел еще одни опасный инцидент. Пассажирский самолет в расположенном на юго-западе Ирана городе Махшахр выехал за взлетно-посадочную полосу и выкатился на оживленное шоссе.

Также смотрите в материале "Сегодня", как "смяло в лепешку" пассажирский самолет во время приземления в Португалии.

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