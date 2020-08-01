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Всех вернувшихся в ФРГ бесплатно проверят на коронавирус

1 августа, 20:32

Елена Вус Елена Вус

Йенс Шпан призвал возвращающихся с отдыха воспользоваться предоставленной возможностью

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан распорядился всем возвращающимся в ФРГ после поездки за границу, с субботы, 1 августа, предоставить возможность в течение 72 часов бесплатно сдать тест на наличие коронавирусной инфекции – даже без симптомов заболевания. Результаты будут готовы в течение 24-48 часов.

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Об этом говорится в тексте соответствующего постановления, передает DW.

Для сдачи анализа достаточно будет предоставить посадочный талон, счет из отеля или другие документы, подтверждающие пребывание за границей, а сделать анализ можно будет в специально отведенных для этого местах – в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в частных врачебных клиниках. Расходы – в том числе и на повторное тестирование – возьмет на себя государство.

Йенс Шпан отметил, что "вирус на каникулы не ушел", и призвал возвращающихся с отдыха воспользоваться предоставленной возможностью.

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А тем временем, в столице Германии, Берлине, тысячи людей вышли на акцию против коронавирусных ограничений. Участники митинга начали собираться в центре города утром 1 августа, и некоторые из них выкрикивали лозунги: "Мы вторая волна" и "Сопротивление!". Протестующие призывали к "свободе" и утверждали, что "самая большая теория заговора – пандемия коронавируса".

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Кроме того, на ферме вблизи города Мамминг в Нижней Баварии коронавирусом заразилось минимум 174 сезонных рабочих, которые помогают со сбором урожая. Среди инфицированных работников оказались и украинцы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Германия тест коронавирус ФРГ COVID-19
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