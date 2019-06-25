Всем прибывшим в Грузию туристам будут дарить бутылку брендированного вина

Кампания по раздаче вина будет проводиться в аэропортах Грузии уже в шестой раз

Фото "Батумелеби".

В аэропортах Грузии возобновится акция по раздаче вина прибывшим туристам – Национальная администрация туризма планирует вручить гостям 300 тысяч бутылок брендированного подарочного вина. Об этом сообщает издание "Батумелеби".

Ведомство уже объявило электронный тендер на закупку вина. Его стоимость составляет 1 миллион лари (более 362,3 тысячи долларов).

Из тендерной документации известно, что дарить будут сухое вино сортового состава Саперави 100% без консервантов. Бутылки будут оливкого цвета и в специальной упаковке для транспортировки.

Компания, победившая в тендере, должна будет поставить вина в аэропорты Кутаиси, Батуми и Тбилиси. Поставки начнутся через 30 рабочих дней после заключения договора и должны будут завершиться не позднее 25 декабря 2019 года.

В тендере смогут участвовать компании, которые работали на рынке в течение последних шести лет и произвели не менее 100 тысяч литров вина. Прием заявок от заинтересованных компаний начнется 2 июля и завершится 5 июля.

Кампания по раздаче вина будет проводиться в аэропортах Грузии уже в шестой раз. В последний раз акция состоялась в декабре 2016 года.

Как мы писали ранее, грузины, как и украинцы, по статистике, тратят на еду половину доходов и ценами в магазинах тоже часто недовольны. Журналисты "Сегодня" выяснили, сколько стоят продукты в стране застолий и кто платит за еду больше – грузины или украинцы.

В рамках эксперимента съемочная группа отправилась в магазин одной из крупнейших торговых сетей страны в самом сердце Тбилиси.

О гастрономических предпочтениях жителей Грузии рассказывает специалист отдела маркетинга Наталья Церетели: говорит, что здесь очень любят сыр и вино. Впрочем чаще всего покупают продукты, знакомые каждому украинцу – хлеб, яйца, молоко, рыбу, мясо.

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