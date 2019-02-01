Вслед за газом Польша отказывается от российской нефти
Польская компания PKN Orlen перешла с 6-8,4 млн тонн российской нефти на 5,4-6,5 млн тонн в год
Благодаря диверсификации источников поставок нефти польскому концерну Orlen примерно на треть удалось снизить объем поставок от "Роснефти".
Как сообщили 1 февраля в польской топливной компании, согласно новому контракту, с 1 февраля 2019 по 31 января 2021 года поставки на Плоцкий нефтеперерабатывающий завод составят 5,4-6,5 млн тонн сырья в год.
В то же время прежде по условиям предыдущего контракта, который действовал с 1 февраля 2016 до 31 января 2019 года, "Роснефть" поставляла PKN Orlen 6-8,4 млн тонн нефти.
В компании отмечают, что еще в 2012-2013 годах доля российская нефть REBCO занимала в производстве нефтеперерабатывающих заводов Orlen примерно 95%.
Снизить этот показатель удалось благодаря контрактам на поставки сырья из США, Анголы, Нигерии и Объединенных Арабских Эмиратов.
Напомним, ранее Польша в лице госкомпании PGNiG подписала с США 24-летний контракт на поставки газа. Согласно условиям сделки, Польша получит 0,7 млрд куб. м газа в 2019-2022 годах и еще 39 млрд куб. м в 2023-2042 годах – по 1,9 млрд куб. м газа в год.
Кроме того, мы писали, что польская энергетическая компания PGNiG подписала контракт с американской компанией Venture Global LNG на поставки в Польшу 2 млн тонн сжиженного природного газа в год.
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