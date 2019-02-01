Вслед за газом Польша отказывается от российской нефти

Польская компания PKN Orlen перешла с 6-8,4 млн тонн российской нефти на 5,4-6,5 млн тонн в год

Фото: AFP

Вслед за газом Польша отказывается от российской нефти //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/ee0/877/5c3ee0877b51e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/ee0/877/5c3ee0877b51e.jpg 2019-02-01T12:34:00+02:00 Евросоюз Польская компания PKN Orlen перешла с 6-8,4 млн тонн российской нефти на 5,4-6,5 млн тонн в год

Благодаря диверсификации источников поставок нефти польскому концерну Orlen примерно на треть удалось снизить объем поставок от "Роснефти".

Как сообщили 1 февраля в польской топливной компании, согласно новому контракту, с 1 февраля 2019 по 31 января 2021 года поставки на Плоцкий нефтеперерабатывающий завод составят 5,4-6,5 млн тонн сырья в год.

В то же время прежде по условиям предыдущего контракта, который действовал с 1 февраля 2016 до 31 января 2019 года, "Роснефть" поставляла PKN Orlen 6-8,4 млн тонн нефти.

В компании отмечают, что еще в 2012-2013 годах доля российская нефть REBCO занимала в производстве нефтеперерабатывающих заводов Orlen примерно 95%.

Снизить этот показатель удалось благодаря контрактам на поставки сырья из США, Анголы, Нигерии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, ранее Польша в лице госкомпании PGNiG подписала с США 24-летний контракт на поставки газа. Согласно условиям сделки, Польша получит 0,7 млрд куб. м газа в 2019-2022 годах и еще 39 млрд куб. м в 2023-2042 годах – по 1,9 млрд куб. м газа в год.

Кроме того, мы писали, что польская энергетическая компания PGNiG подписала контракт с американской компанией Venture Global LNG на поставки в Польшу 2 млн тонн сжиженного природного газа в год.

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Источник: Польское радио Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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