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Вслед за Германией Париж тоже приостановил экспорт оружия в Турцию

13 октября, 04:07

Решение вступило в силу незамедлительно

REUTERS/Murad Sezer

REUTERS/Murad Sezer

Франция останавливает экспорт вооружений в Турцию из-за конфликта в Сирии.

Об этом говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел и Министерства вооруженных сил Франции в субботу, 12 октября, сообщает AFP.

Решение вступило в силу незамедлительно. Оно коснется отправляемого на экспорт оружия, которое может быть использовано в Сирии.

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Ранее стало известно, что правительство Германии приостанавливает поставки вооружений Турции из-за военной операции "Источник мира" на севере Сирии. С 2016 года, по словам главы МИД Хайко Мааса, кабмин ФРГ придерживался строгих рамок в том, что касается экспорта вооружений в Турцию, особенно после действий турецкой армии в регионе Африн. Однако полностью Берлин не приостанавливал поставки.

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Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

Тем временем иранские вооруженные силы начали внеплановые военные маневры около границы с Турцией. Отмечается, что учения проходят в районе озера Урмия в провинции Западный Азербайджан.

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