Вслед за Трампом Франция и Британия обвинили Китай во лжи о коронавирусе

Пекин не предоставил полную информацию о борьбе с COVID-19, считают в Париже и Лондоне

Франция и Великобритания разделяют высказанные американским президентом Дональдом Трампом сомнения насчет правдоподобности предоставленных Китаем данных о вспышке коронавирусной эпидемии и борьбе с ней.

В интервью, опубликованном 17 апреля в Financial Times, французский коллега Трампа Эммануэль Макрон открыто заявил о том, что не верит в искренность китайских партнеров, касательно озвученных ими результатов противостояния COVID-19.

"Давайте не будем так наивно полагать, что они справились с эпидемией намного лучше. Мы этого не знаем. Совершенно очевидно, нам неизвестна вся картина целиком", – сказал Макрон.

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Французский лидер добавил, что отказ от демократических свобод в борьбе с пандемией поставит под угрозу западные демократии.

"Мы не можем это принять. Нельзя отказываться от своей фундаментальной ДНК из-за кризиса в сфере здравоохранения", – добавил он.

Как сообщает Daily Mail, накануне более осторожный выпад в адрес КНР сделал и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

"Нет никаких сомнений: после этого кризиса мы не можем вести дела, как раньше. Нам придется задать (Китаю – ред.) сложные вопросы о происхождении вируса и о том, как его можно было остановить раньше", – сказал 16 апреля глава Форин-офиса, добавив, что для ответа на вопрос о происхождении COVID-19 понадобится "глубочайшее погружение" под руководством ученых.

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Напомним, ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в том, что из-за ее действий коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.

На этом фоне Белый дом временно прекратил финансирование ВОЗ на время расследования реакции организации на кризис с COVID-19.

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