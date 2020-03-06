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Вспышка коронавируса: в Париже неизвестные похитили 11 тысяч медицинских масок

6 марта, 23:11

Елена Кузьмич

Речь идет об одноразовых масках, которые пациент должен носить, чтобы не заразить других

Более 11 тысяч медицинских масок и около 1,4 тысячи флаконов с дезинфицирующим средством похищено из больниц Парижа и столичного региона Иль-де-Франс с начала распространения коронавируса во Франции. Об этом сообщили в региональном центре здравоохранения.

Речь идет об одноразовых масках, которые пациент должен носить, чтобы не заразить других, и плотных масках с более высоким уровнем защиты. Из 11 тыс. около 2 тыс. изделий были украдены в минувшие выходные из одной больницы. Сейчас проводиться серия расследований, в ходе которых должны быть установлены злоумышленники.

В начале марта из больницы Марселя неизвестные похитили 2 тыс. масок, которые предназначались для врачей и пациентов хирургического отделения.

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Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что все запасы медицинских масок в стране будут реквизированы и переданы сотрудникам системы здравоохранения и тем, кого затронуло распространение коронавируса. В свою очередь глава Минздрава Оливье Веран сообщил, что для того, чтобы удовлетворить потребности работников здравоохранения, дополнительно закуплено около 20 млн масок, которые будут направляться в медицинские учреждения по мере необходимости.

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Число случаев заражения коронавирусом на территории республики достигло 577 человек, число летальных исходов во Франции составляет 9.

Ранее сообщалось, что в парламенте Франции коронавирусом заразились депутат и работники столовой.

Напомним, что из-за вспышки коронавируса во Франции временно закрывали Лувр, а также изменили обряд причастия: священникам запретили своими руками класть в рот прихожанину гостию (хлеб, символизирующий Тело Христово).

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Франция Париж маска украл коронавирус

Источник: ТАСС

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