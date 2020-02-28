Вспышка продолжается: во Франции увеличивается число зараженных коронавирусом

За сутки число заболевших выросло на 19 человек

На территории Франции выявлено уже 57 случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

"Уже зафиксировано 57 случаев заражения на нашей территории. Никаких новых летальных исходов пока не зафиксировано", – сказал он.

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За сутки во Франции число заболевших выросло на 19 человек по сравнению с поступившими ранее данными о заболевших.

Интересно, что чиновник рекомендовал французам избегать рукопожатий.

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Также он призвал родителей "не отправлять детей в школу, если они вернулись из зоны риска" – стран, где наблюдается вспышка опастного коронавируса COVID-19.

Ранее во Франции зафиксирована первая смерть от коронавируса. 60-летний француз скончался в одной из парижских больниц.

Больше о масштабах распространения вируса в Европе и возможных последствиях коронавируса для мира и Украины в частности читайте в спецтеме "Коронавирус проник в 39 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

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