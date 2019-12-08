Встреча "нормандской четверки": что о ней говорят в мире

В Европе интерес к саммиту даже меньше, чем в США

/ Фото: Сегодня

В преддверии первой за последних три года встречи в "нормандском формате" отечественные СМИ переполнены материалами о предстоящем событии. Определенный, но все же более сдержанный интерес к теме проявляют и российские масс-медиа. А что же Запад? Оказывается, в западных СМИ встреча 9 декабря также находит отражение. Что писали о предстоящих переговорах американские и европейские издания, какие сигналы посылают Киеву и Москве западные политики и официальные органы, разбирался сайт "Сегодня".

США: Украине трудно без поддержки

В Соединенных Штатах Америки встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина "под присмотром" Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель уделяют достаточно много внимания. Что, в общем, не удивительно: фамилия украинского президента в связи с событиями вокруг импичмента Трампа притягивает сегодня американских читателей, как огонек бабочку. Только The New York Times и только в ноябре посвятила событию три материала. Не отстают от влиятельного издания и другие американские СМИ.

Часто американскими СМИ встреча рассматривается сквозь призму поддержки Украины в этот определяющий период со стороны администрации Белого дома. Точнее, сквозь призму отсутствия такой поддержки. Этот мотив, к примеру, красной линий проходит в публикациях The New York Times.

"В прошлом американские дипломаты тесно сотрудничали с Киевом на любых переговорах с Москвой. Они выступали единым фронтом против Кремля, уговаривали Евросоюз поддержать санкции и пытались успокоить встревоженную украинскую общественность… Но поскольку американская политика и дипломатия парализованы откровениями о давлении Трампа на Украину, чтобы та провела расследование в отношении демократов, США практически выпали из политического и дипломатического процесса по урегулированию конфликта на Востоке…", – отмечается в материале "Накануне переговоров с Путиным Украина напрасно ищет помощи США", опубликованном в средине ноября.

"Переговорная позиция г-на Зеленского затруднена импичментом, обнажившим новые сомнения относительно давней поддержки Америкой Украины. По крайней мере девять ключевых американских чиновников, которые участвовали в политике Украины, либо подали в отставку, либо отстранены администрацией Трампа с прошлой весны", – говорится в статье "Путин и Зеленский впервые встретятся по поводу украинского конфликта".

Аналогичную тональность можно наблюдать и в материалах других американских СМИ.

"Украина находится в центре сегодняшней геополитической битвы между востоком и западом, но она чувствует себя все более одинокой и брошенной своими американскими покровителями на фоне драмы импичмента, разворачивающейся в Вашингтоне", – отмечал журнал TIME.

В начале ноября съемочная группа CNN побывала в Широкино, где сняла большой сюжет о буднях войны на Донбассе. Вопрос, достаточна ли помощь США, был задан украинским военным. Не обошлось в материале и без критики американского президента. "Когда я слышу, как президент Трамп говорит, что Владимир Путин – хороший парень, это просто странно. Это касается меня. Путин убил моего ученика", – цитирует CNN слова учителя истории из Торецка.

Госдеп: поддержка есть

Стоит отметить, что упреки американских СМИ не совсем справедливы. Безусловно, Украине хотелось бы гораздо более активной поддержки США. Но говорить о ее полном отсутствии также не приходится. Виртуозно настроенная американская государственная машина отрабатывает в этом плане "за себя и за того парня": то, что по разным причинам Украина не может напрямую получить от Трампа, компенсируют другие государственные и политические институты США.

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Впрочем, и американский президент выразил свое отношение к предстоящей встрече в нормандском формате. "Я считаю, что готовящиеся переговоры между Россией и Украиной очень важные. Есть шанс на достижение очень большого прогресса", — заявил американский президент в Лондоне, куда он прибыл на саммит НАТО. (об итогах саммита НАТО читайте специальный материал сайта "Сегодня" "Тень Путина, шутки над Трампом и скандальные заявления Макрона")

А Госдеп США в лице своего представителя Морган Ортагус выразил поддержку лично Владимиру Зеленскому. "В последние недели президент Украины Зеленский предпринял предусмотрительные, но сложные шаги в направлении мира и реформ", – сказала Ортегус.

Выражают поддержку Украине высокопоставленные американские чиновники и в социальных сетях.

"США поддерживают Украину в ее усилиях по достижению мирного урегулирования на востоке Украины. Наша поддержка суверенитета Украины непоколебима, и мы полны решимости работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы оказывать давление на Россию для выполнения ею обязательств", – написал в своем Тwitter госсекретарь США Майк Помпео.

Европа: сдержанное ожидание

Интерес европейских СМИ к теме менее политизирован и более практичен. В отличие от американцев, европейцы не сомневаются в стремлении собственных политиков принять деятельное участие в прекращении войны на Донбассе.

Драйверами информационного сопровождения встречи по праву можно назвать французские СМИ, уделяющие предстоящей встрече значительное внимание. Что не удивительно, учитывая, что, во-первых, деятельное участие в организации встречи принял президент Франции Эммануэль Макрон, во-вторых, встреча состоится в Париже, в-третьих, от ее успеха во многом будет зависеть, удастся ли Макрону и Франции доказать свои претензии на лидерство в Евросоюзе.

Le Monde в редакционной статье, посвященной саммиту НАТО, касается и темы предстоящей встречи в нормандском формате. Для французского президента, по мнению издания, встреча будет "рискованным тестом на сближение с Россией". В материале отмечается, что инициативы Макрона на самых разных направлениях не находят отклика у зарубежных коллег французского президента, а отдельные заявления (как, например, о смерти мозга НАТО) просто раздражают Европу. Настороженность вызывают и заявления о сближении с Россией, которые начали звучать после встречи Макрона с Путиным.

"Паризьен", говоря о будущей встрече, отмечал, что "французский президент, который хочет сближения ЕС с Москвой, видит, что европейцы вместе с Россией способны вместе решать проблемы континента…"

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После того, как стало известно, что саммит все же состоится, материал о встрече опубликовала и влиятельная "Фигаро". Издание пояснило французским читателям, в чем заключаются позиции сторон. "Для Москвы разрешение конфликта на востоке Украины видится, прежде всего, в принятии особого статуса для Луганска и Донецка до проведения местных выборов на этих сепаратистских территориях, граничащих с Россией. Киев, с другой стороны, настаивает на предварительном контроле своих границ и разоружении мятежников. Серьезные препятствия остаются. В этом контексте Кремль призвал "не преувеличивать" ожидания", – отмечало издание.

Не остается в стороне и французское телевидение. "Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вышел на беговую дорожку, чтобы подчеркнуть, что страна будет оставаться в безвыходном положении, пока не встретится с российским лидером Владимиром Путиным на ключевом саммите на следующей неделе", – так начал свой сюжет о предстоящих переговорах телеканал France24.

Видео: facebook.com/zelenskiy95

Уделяют внимание встрече, хотя и на порядок меньшее, также немецкие СМИ. Правда, некоторые при этом не отказываются "уколоть" Макрона с его неожиданно вспыхнувшей симпатией к Путину.

"Елисейский дворец объявил, что Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский должны прибыть в Париж в декабре, чтобы начать новую попытку при посредничестве Франции и Германии прекратить войну на востоке Украины. Это звучит обнадеживающе. Но в то же время нет никаких конкретных указаний на то, что что-то в отношении Путина к Украине изменилось", – отмечает автор статьи "Французская сделка" в "Süddeutsche Zeitung".

Интерес, но не тот

В целом отметим, что интерес в Германии к Украине далеко не тот, что был еще несколько лет назад. Страна, давшая миру "формулу Штайнмайера", похоже, действительно охладела к своей роли в украино-российском конфликте. Разве что Ангела Меркель обреченно продолжает тянуть на себе роль миротворца, добиваясь от Путина хотя бы каких-то шагов навстречу компромиссу.

Впрочем, отсутствие ажиотажа в европейских масс-медиа вокруг предстоящей встречи серьезно встряхнуло интервью украинского президента Владимира Зеленского четырем ведущим мировым изданиям – журналу TIME (США), французской газете Le Monde, немецкой Der Spiegel и польской Gazeta Wyborcza. Выдержки из разговора Владимира Зеленского в том или ином виде подали многие ведущие издания как в Германии, так и в других странах ЕС.

Перманентно подпитывают, скажем прямо, невысокий интерес СМИ к саммиту и европейские политики. Разумеется, на протяжении всего времени, пока встреча готовилась, комментировали ситуацию те же Макрон и Меркель.

А буквально накануне было обнародовано письмо 64 депутатов Европарламента к президенту Франции и канцлеру Германии.

"В свете предстоящего саммита "нормандской четверки" 9 декабря 2019 года мы, члены Европейского парламента, хотели бы выразить нашу благодарность за ваше лидерство и посредничество, которые помогают обеим сторонам, Российской Федерации и Украине, найти взаимоприемлемые решения и продвигаться к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины, полностью уважая территориальную целостность Украины", - отметили в письме евродепутаты.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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