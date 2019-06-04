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Встреча Зеленского и Дуды: в Варшаве рассказали, о чем будут говорить

4 июня, 12:00

Президент Польши намерен обсудить проблемы, связанные с исторической политикой

Фото: Getty Images

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая сегодня должна состояться в Брюсселе, президент Польши Анджей Дуда представит оценку Варшавы польско-украинских отношений, "имеющих в настоящее время два измерения". Об этом сообщил председатель Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерський

"Измерение, что очень нас сближает, то есть геополитические интересы, объединяющие Польшу и Украину, а также общественный вопрос, есть факт, что сейчас, как никогда ранее, мы имеем большое присутствие украинцев в Польше", – сказал министр.

Также, по его словам, есть проблемы, связанные с исторической политикой.

"Президент (Польши) передаст также свои надежды по этому вопросу. Он повторит то, чего мы ожидаем (...) Хорошим началом будет отмена запрета эксгумаций, это то, что надо было уже давно сделать", – сказал Щерський.

Польский президент намерен пригласить Владимира Зеленского в Польшу и передать ему приглашение на сентябрьские мемориальные мероприятия к восьмидесятой годовщине начала Второй мировой войны.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и пригласил его посетить Польшу.

Президент Дуда пожелал президенту Зеленскому "успехов в служении украинскому народу" и выразил надежду, что он выведет "польско-украинские отношения на новый этап".

Кроме того, он выразил убеждение в том, что построению дружеских отношений также послужит новый взгляд на толкование недавней совместной истории Украины и Польши.

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Тег Польша, Зеленский, Дуда

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Источник:

Польское радио

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