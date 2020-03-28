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Вторая часть карантина будет более трудной, чем первая: власти во Франции предупредили население

28 марта, 20:50

Елена Кузьмич

В мире в изоляции находится половина населения планеты

Вторая часть продленного во Франции до 15 апреля карантина будет более трудной для населения, чем первая. Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

"Первые две недели апреля будут более трудными в карантине, чем предыдущие две недели марта. Скажу вам честно — наш бой с заболеванием только начинается. Франция проходит беспрецедентный санитарный кризис за последние сто лет", – заявил он.

"Никогда еще режим всеобщего карантина во Франции не вводился. В мире же в изоляции находится половина населения планеты", — сказал премьер. "Кризис стал всемирным, с ним сталкиваются страны всех континентов", — добавил премьер-министр страны.

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"Вирус быстро распространяется, во Франции число инфицированных удваивается каждые три-четыре дня", — сообщил французский премьер-министр. По его данным, 85% случаев инфицирования в стране не приводят к серьезным осложнениям, но остальные 15% оказываются тяжелыми формами. Филипп поблагодарил все службы, в первую очередь медиков, за их огромные усилия по борьбе с эпидемией.

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По официальным данным на 28 марта, число случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 32,9 тысяч, увеличившись за сутки на 3 809.

Ранее сообщалось, что во Франции объявили военную операцию против коронавируса.

Также коронавирус убил во Франции девочку-подростка без паталогий.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Франция кризис карантин заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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