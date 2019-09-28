Вторая по величине авиакомпания Франции обанкротилась и прекратила работу

Aigle Azur объявила о банкротстве / Фото: Depositphotos

Французская авиакомпания Aigle Azur обанкротилась и официально прекратила свою деятельность – руководству не удалось найти новых инвесторов. Без работы осталось 1150 сотрудников, сообщает Le Figaro.

Авиакомпания, в основном, выполняла рейсы между Францией и Алжиром и объявила о банкротстве в начале сентября, а потом отменила все свои рейсы.

27 сентября коммерческий суд Франции постановил закрыть компанию из-за отсутствия устойчивых предложений от потенциальных инвесторов.

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"Мы до конца надеялись, что что-то произойдет. Похоже, все идет к тому, что французский воздушный транспорт сосредоточится исключительно на Air France ", – отметил представитель профсоюзов авиакомпании Бруно Форей.

У компании-ликвидатора есть 21 день на то, чтобы уволить персонал. Крупнейшим акционером Aigle Azur является китайский конгломерат HNA Group, который является владельцем Hainan Airlines, с пакетом акций в 49%.

В 2018 году Aigle Azur перевезла около 1,9 млн пассажиров. В последние годы перевозчик также осуществлял маршруты в Бразилию, Китай, Украину и другие страны.

Напомним, ранее мы писали о том, какие авиалинии считаются самыми бюджетными: новый рейтинг. Также мы сообщали, что Wizz Air вынужденно отменит часть рейсов из Киева.

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