Второй раз за неделю: на берегу Черного моря нашли пакеты с кокаином
Пакеты с 170 кг наркотиков высокого качества нашли возле северного побережья Болгарии
Через несколько дней после того, как на румынское побережье Черного моря вынесло волнами десятки пакетов с кокаином, аналогичная ситуация произошла в Болгарии.
Пакетированные "психотропы" 10 апреля вынесло на северное побережье страны, о чем сообщил глава МВД Болгарии Младен Маринов.
"К настоящему моменту пограничные патрули, работающие в акватории Черного моря в районе города Шабла, обнаружили 170 кг кокаина высокого качества. Шесть пакетов с наркотиком были хорошо упакованы и привязаны к спасательному жилету", — заявил министр.
По словам Маринова, болгарские и румынские правоохранительные органы начали совместное расследование инцидента.
Напомним, ранее в феврале в США изъяли рекордную партию наркотиков, которую должны были доставить в Австралию в двух больших контейнерах под видом аудиооборудования.
Кроме того, в прошлом году мы писали, что бельгийская полиция перехватила в порту города Гент три контейнера с двумя тоннами кокаина, который был упакован в 1903 брикета весом около одного килограмма каждый.
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