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Второй раз за неделю: на берегу Черного моря нашли пакеты с кокаином

Сегодня, 12:32

Пакеты с 170 кг наркотиков высокого качества нашли возле северного побережья Болгарии

Фото: Pixabay
Второй раз за неделю: на берегу Черного моря нашли пакеты с кокаином //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/db6/980/5cadb69808de3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/db6/980/5cadb69808de3.jpg Евросоюз Пакеты с 170 кг наркотиков высокого качества нашли возле северного побережья Болгарии

Через несколько дней после того, как на румынское побережье Черного моря вынесло волнами десятки пакетов с кокаином, аналогичная ситуация произошла в Болгарии.

Пакетированные "психотропы" 10 апреля вынесло на северное побережье страны, о чем сообщил глава МВД Болгарии Младен Маринов.

"К настоящему моменту пограничные патрули, работающие в акватории Черного моря в районе города Шабла, обнаружили 170 кг кокаина высокого качества. Шесть пакетов с наркотиком были хорошо упакованы и привязаны к спасательному жилету", — заявил министр.

По словам Маринова, болгарские и румынские правоохранительные органы начали совместное расследование инцидента.

Напомним, ранее в феврале в США изъяли рекордную партию наркотиков, которую должны были доставить в Австралию в двух больших контейнерах под видом аудиооборудования.

Кроме того, в прошлом году мы писали, что бельгийская полиция перехватила в порту города Гент три контейнера с двумя тоннами кокаина, который был упакован в 1903 брикета весом около одного килограмма каждый.

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Тег Болгария, наркотики, Черное море, кокаин, психотропные препараты

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Источник:

ТАСС

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