ФОТОФАКТ. Второй раз за неделю: в Италию опять пришло двойное торнадо

Сегодня, 11:17

В юго-восточной Апулии смерч видели впервые, а вот в Калабрии на прошлой неделе люди уже пострадали от стихии

Фото: Bram van de Sande/Flickr
Фото: Bram van de Sande/Flickr

Жители двух итальянских регионов – юго-восточной Апулии и юго-западной Калабрии – стали свидетелями второй за неделю серии торнадо, что является очень необычным явлением для этой местности.

В Апулии свидетелями торнадо стали жители коммун Корсано и Триказе, а возле последней он достиг своих максимальных размеров. Один из очевидцев сняли и выложил в интернет выход смерча с Адриатического моря на твердую поверхность.

По данным метеорологов, скорость ветра превышала 55 м/с.

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Публикация от Christian (@xchris72)

Другой смерч образовался в районе города Кротоне в Калабрии. Вихрь ветра со скоростью 41,6 м/с ломал деревья, повредил автомобили, здания и металлоконструкции. Также сообщается о нескольких пострадавших жителям.

Напомним, на прошлой неделе жители расположенного на юге Италии портового города Салерно также стали свидетелями торнадо.

Кроме того, что в этот же день два человека пострадали после того, как поезд попал в торнадо вблизи итальянского города Кротоне.
Италия, смерч, катаклизмы, стихийное бедствие, торнадо
Источник:

"Сегодня"

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