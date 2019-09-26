Вы должны помогать слабым, если на них нападают сильные — Туск в ООН напомнил об Украине

«Вы должны защищать права человека везде и каждый день», - сказал Туск

/ Фото: REUTERS/Carlo Allegri

Президент Европейского Совета Дональд Туск на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН напомнил о необходимости защиты Украины.

Об этом он заявил в своей прощальной речи на этом посту. Текст его речи распространен пресс-службой Европейского Совета.

"Чтобы защитить верховенство права, вы действительно должны признать, что закон должен быть выше власти... Если вы хотите следовать принципам международной солидарности, вы всегда должны помогать слабым, если на них нападают сильные и безжалостные. Как, например, в случае с Украиной", – сказал Туск.

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Кроме того, президент Европейского Совета считает, что для защиты правды недостаточно обвинять других в пропаганде поддельных новостей (fake news – Ред.). "Честно говоря, будет достаточно просто перестать лгать. Сегодня слишком много политиков используют ложь как постоянный метод поддержания власти", – убежден политик.

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Он также уверен, что недостаточно говорить в выступлениях о защите свободы. "Вы должны защищать права человека везде и каждый день. Вы должны защищать свободу слова и свободу прессы. И вы должны перестать заигрывать с диктаторами и авторитарными режимами", – призвал Туск.

Ранее президент США Дональд Трамп на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йоркезаявил, чтоевропейским странам следует оказывать больше финансовой помощи Украине.

"Я настаиваю на том, что Европа тоже должна выделять деньги Украине. Почему только США выделяют средства?" – спросил он, уточнив, что больше помощи Киеву должны оказывать "Германия, Франция и другие страны".

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