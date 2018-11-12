"Вы мадам Макрон": 100-летняя бабушка поставила Меркель в неудобное положение

Канцлеру Германии пришлось переубеждать пожилую француженку в том, что она не является супругой Эмманюэля Макрона

Немецкий канцлер Ангела Меркель оказалась в довольно курьезной ситуации на открытии памятного знака в честь 100-летия окончания Первой мировой войны, которая состоялась во французском Компьене.

Посетив торжественную церемонию, Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон встретились с собравшимися людьми. В этот момент с ними решила заговорить 101-летняя местная жительница, которая, очевидно, приняла их за супругов.

"Мсье Макрон! Невероятно! Такая маленькая женщина, как я, пожала руку президенту Республики. Фантастика!" — воскликнула старушка.

После она переключилась на Меркель.

"Вы мадам Макрон?" — спросила долгожительница.

На что получила незамедлительный ответ: "Нет, я канцлер Германии".

Однако на этом пожилая француженка решила не сдаваться и повторила свой вопрос, на что Меркель повторила свой ответ по-французски, сказав "Je suis la chancelière allemande".

Впрочем, судя по реакции бабушки, она все равно осталась при своем мнении.

В конце концов Макрон попросил женщину посмотреть в камеру. И они все втроем сфотографировались на память.

Впрочем, для самого президента Франции это еще не повод удивляться, ведь в прошлом году его пес Немо прямо во время совещания воспользовался старинным камином, как уборной.

Мы также писали, как на встрече с Меркель президент России Владимир Путин нарушил политический протокол, подарив ей букет цветов.