"Вы мадам Макрон": 100-летняя бабушка поставила Меркель в неудобное положение
Канцлеру Германии пришлось переубеждать пожилую француженку в том, что она не является супругой Эмманюэля Макрона
Немецкий канцлер Ангела Меркель оказалась в довольно курьезной ситуации на открытии памятного знака в честь 100-летия окончания Первой мировой войны, которая состоялась во французском Компьене.
Посетив торжественную церемонию, Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон встретились с собравшимися людьми. В этот момент с ними решила заговорить 101-летняя местная жительница, которая, очевидно, приняла их за супругов.
"Мсье Макрон! Невероятно! Такая маленькая женщина, как я, пожала руку президенту Республики. Фантастика!" — воскликнула старушка.
После она переключилась на Меркель.
"Вы мадам Макрон?" — спросила долгожительница.
На что получила незамедлительный ответ: "Нет, я канцлер Германии".
Однако на этом пожилая француженка решила не сдаваться и повторила свой вопрос, на что Меркель повторила свой ответ по-французски, сказав "Je suis la chancelière allemande".
Впрочем, судя по реакции бабушки, она все равно осталась при своем мнении.
В конце концов Макрон попросил женщину посмотреть в камеру. И они все втроем сфотографировались на память.
Впрочем, для самого президента Франции это еще не повод удивляться, ведь в прошлом году его пес Немо прямо во время совещания воспользовался старинным камином, как уборной.
Мы также писали, как на встрече с Меркель президент России Владимир Путин нарушил политический протокол, подарив ей букет цветов.