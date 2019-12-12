Выборы "Брексита": удастся ли Борису Джонсону остаться премьером и вывести страну из ЕС

Фото: Ben Stansall/Pool via REUTERS

В четверг, 12 декабря в Великобритании проходят досрочные парламентские выборы. И впервые с 1923 года они проходят зимой. Но, пожалуй, еще никогда британская кампания не была настолько короткой (всего пять недель) и ожесточенной. Основная борьба развернулась между консерваторами премьер-министра Бориса Джонсона, которые обещают вывести страну из ЕС, и лейбористами Джереми Корбина, выступающих за повторный референдум по Brexit и отмену "режима жесткой экономии". Чтобы, наконец, реализовать Brexit, консерваторам нужно взять большинство. И, как показывают опросы, у Джонсона для этого есть все шансы. Правда, в 2016-м социологи уже ошиблись с Brexit. Поэтому сейчас они допускают, что результаты сегодняшнего голосования могут привести к "подвешенному парламенту", очередному политическому кризису и отсрочке Brexit.

Шансы и риски

"Прошлой ночью мне приснился сон, что я иду во Дворец принять предложение Королевы сформировать правительство", – писал почти месяц назад в своем Twitter Джереми Корбин.

Но, похоже, этому сну так и не суждено сбыться. По данным масштабного опроса YouGov, в котором приняли участие более 100 тыс респондентов, консерваторы набирают 43% голосов (339 мест), а их оппоненты лейбористы финишируют с 34% (231 место). У "тори" хорошие рейтинги в регионах, которые поддерживают Brexit. Лейбористы же нацелены на то, что их поддержит Юг. То есть, консерваторы, которых ведет Джонсон, судя по всему, получат кресло премьера и свое большинство в парламенте, чтобы, наконец, завершить процесс выхода из ЕС, который тянется с 2016 года.

Однако социологи не исключают и самых невероятных сюрпризов вплоть до "подвешенного" парламента, когда большинство так и не удастся сформировать. Ведь один раз они уже ошиблись: в 2016-м социологи говорили, что результаты референдума по Brexit будут негативными. По словам сотрудников YouGov за последние пару недель разрыв между консерваторами и лейбористами сократился ("тори" потеряли до 40 мест в будущем парламенте), а почти в 100 из 650 округов разрыв между кандидатами составляет всего пару процентов. Поэтому каждый голос на вес золота.

С "подвешенным" парламентом в свое время столкнулась Тереза Мэй, когда формировала свой второй Кабинет сразу после Brexit в 2017 году. Но ей удалось привлечь на свою сторону Демократическую юнионистскую партию. У Бориса Джонсона такого шанса не будет. Бывшие союзники Мэй считают, что соглашение о Brexit таки создает границу между Северной Ирландией и Британией, а это не поддерживают избиратели Демократической юнионистской партии.

Можно пойти с кем-то в коалицию, как в 2010 году это сделал Дэвид Кэмэрон, заключив союз с либерал-демократами. Но сейчас Борису Джонсону это вряд ли удастся. Британская пресса пишет, что все оппозиционные партии больше тяготеют к лейбористам. Борис Джонсон и сам прекрасно знает, что такое "подвешенный парламент". До последнего, по крайней мере публично, он не хотел идти на досрочные выборы. Но после того, как 3 сентября потерял в парламенте рабочее большинство, ему пришлось просить у ЕС очередную отсрочку по Brexit до 31 января (напомним, что Джонсон стал премьером благодаря твердому обещанию вывести страну из ЕС до 31 октября) и таки пойти на выборы.

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Избирательная гречка по-британски

Есть еще один немаловажный фактор – погода. Дело в том, что традиционно парламентские выборы в Великобритании проходят весной, когда тепло и люди охотнее идут на избирательные участки. А на сегодня по прогнозу по всей стране дождь, да и стемнеет уже в 16:00, что непременно скажется на явке избирателей.

Именно поэтому за несколько дней до дня "Ч" британцы только и слышали от всех кандидатов, почему так важно именно сейчас прийти на выборы. В ход шли абсолютно все методы агитации. Отличился, конечно же, Борис Джонсон. Наверное, последовав примеру украинских политиков, премьер активно постил в своем Twitter фото с заправок, где, по его словам, был фантастический завтрак. Как-то Джонсон даже зашел в один из ресторанов в городке Дерби, где лично помогал готовить пирог с говядиной. Ну а вчера, в последний день перед выборами, рано утром он разносил по домам британцев молоко.

Фото: Ben Stansall/Pool via REUTERS

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Фото: Ben Stansall/Pool via REUTERS

К тому же, по словам британских экспертов, в ходе прошедшей избирательной кампании британские политики освоили социальные сети, вкладывая значительные ресурсы в рекламу. Для сравнения, если в 2015 году только 24% бюджетов партии потратили на кампанию в интернете, то в 2017 году этот показатель увеличился до 43%.

Британские традиции сломал Brexit

За последние пять лет – это уже третьи выборы. Ну а после нашумевшего референдума о выходе Великобритании из ЕС в 2016 году, как шутят сами британцы, об их консерватизме и любви к традициям можно забыть. Сломал Brexit и британскую политическую палитру, перевернув все с ног на голову.

Сайт "Сегодня" уже писал, что против Brexit выступает лидер лейбористов Джереми Корбин, который критикует НАТО, симпатизирует России и обвиняет консерваторов в том, что они хотят "продать" британскую медицину американцам в обмен на выгодное Лондону торговое соглашение с Вашингтоном после Brexit. Во время своего предвыборного тура по стране Корбин пугал британцев, мол, если они проголосуют за консерваторов и их премьера Джонсона, американцы присвоят себе систему здравоохранения Великобритании, и цены на лекарства и медицинское обслуживание взлетят до небес.

Лейбористы знали, на что давить. Опросы показывают, что большинство британцев негативно относятся к политике американского президента Дональда Трампа. Именно поэтому во время юбилейной встречи лидеров стран-членов НАТО в Лондоне на прошлой неделе с ним публично не захотел встречаться Борис Джонсон. Но самое парадоксальное в этой ситуации то, что Трамп поддерживает Brexit.

В свою очередь Борис Джонсон даже на итоговой пресс-конференции по завершению встречи лидеров НАТО сказал, что если британцы выберут Джереми Корбина и лейбористов, страна погрузится в еще больший хаос и будет второй референдум не только по Brexit, но и по независимости Шотландии.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что британские диабетики из-за Brexit могут остаться без инсулина.

Все подробности в спецтеме Brexit

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