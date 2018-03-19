Выборы Путина в Крыму: глава МИД Германии сделал заявление

Сегодня, 10:10

По словам Мааса, результат выборов в России не удивляет, так же, как и обстоятельства, при которых происходили выборы

Голосование Путина. Фото: AFP
Голосование Путина. Фото: AFP

Новый глава МИД Германии Гайко Маас считает неприемлемыми выборы президента РФ в оккупированном Крыму и осуждает попытки легитимации аннексии. Об этом он заявил перед началом заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

По словам Мааса, "результат выборов в России не удивляет, так же, как и обстоятельства, при которых происходили выборы".

Маас особо подчеркнул неприемлемость проведения выборов на оккупированной территории Украины.

"Тот факт, что эти выборы состоялись в Крыму, аннексирована вопреки международному праву, с нашей точки зрения неприемлемо", – подчеркнул глава немецкого МИД, добавив, что Германия поддерживает действий по легитимации аннексии полуострова.

Маас также подчеркнул, что в связи с этим Россия останется сложным партнером. В то же время сотрудничество с РФ является необходимым для решения крупных международных конфликтов, говорит министр. "Вместе с тем от России ожидаться конструктивный вклад", – отметил он.

Глава немецкой дипломатии также сообщил, что на заседании министров будет обсуждаться Украинский вопрос.

"Мы поддерживаем украинское правительство и требуем от него продолжения процесса реформ", – отметил министр.

Напомним, выборы президента Российской Федерации, которые в Украине признаны нелегитимными, состоялись 18 марта.

В избирательном бюллетене было 8 кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец – президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

По данным ЦИК РФ, кандидат в президенты России Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах, получив 49,6 миллиона голосов избирателей или 76,47% после обработки 92,22% протоколов.
Россия, выборы, Германия, Путин
Источник:

Европейская правда

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