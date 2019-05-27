Выборы в Европарламент: "большая коалиция" впервые потеряла большинство

Проевропейские партии все равно будут иметь большинство мест в Европарламенте

Фото: REUTERS / Yves Herman.

Правоцентристский и левоцентристский блоки в Европарламенте потеряли общее большинство на фоне увеличения поддержки либералов, зеленых и националистов. Об этом свидетельствуют предварительные итоги выборов в Европарламент, передает "Европейская правда".

Отмечается, что Европейская народная партия (ЕНП) и Прогрессивный альянс социалистов и демократов впервые теряют большинство и не смогут сформировать "большую коалицию" без поддержки других сил.

По прогнозам, ЕНП получит 178 мест, по сравнению с 216 в 2014 году. Социалисты и демократы, вероятно, будут иметь 152 места вместо 191, полученных пять лет назад.

Однако, проевропейские партии все равно будут иметь большинство мест в Европарламенте, в основном благодаря хорошему результату либерального блока ALDE и, в частности, решению партии президента Франции Эммануэля Макрона присоединиться к группе. Хотя во Франции партия Макрона проиграла ультраправым во главе с Марин Ле Пен.

ALDE, по предварительным неофициальным результатам, получает 108 мандатов по сравнению с 68 в нынешнем составе, "Зеленые" – 67 мест (+12).

"Европейские консерваторы и реформисты" получают 61 мандат (минус 14), популистская "Европа за свободу и прямую демократию" с участием немецкой "Альтернативы для Германии" – 53 (плюс 14), евроскептическая "Группа Европы наций и свободы" получит 55 депутатов, "Европейские объединенные левые / Лево-зеленые Севера" получают 39 мандатов.

Как известно, 26 мая проходил последний, четвертый день голосования на выборах в Европейский парламент. Голосование продлилось до 23:00, когда закрылись участки в Италии.

Выборы состоялись в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции, и на Кипре.

На выборах избрали 751 евродепутата. Каждая страна-член имеет четкое количество мест в ЕС. Больше всего их в Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны (Кипр, Люксембург и Мальта) имеют лишь по шесть евродепутатов.

Напомним, ранее мы писали, что в голосовании принимают участие более 400 млн человек. Избирательный бюллетень почти метр в длину: за 751 место в ЕП борются 40 партий.

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