Выборы в Европарламент: стали известны результаты в Британии

Победившая партия получит 28 мест в Европарламенте

Фото: Pixabay

В Великобритании на выборах в Европарламент победила недавно созданная партия Brexit, возглавляемая Найджелом Фараджем, который в свое время активно поддерживал выход страны из ЕС, передает ВВС.

Стоит отметить, что по данным телеканала партия Brexit набрала около 32% голосов. А это значит, что она получит 28 мест в Европарламенте. В целом Великобритания делегирует 73 евродепутата. Партия Фараджа победила в 9 из 12 регионов страны.

Второе место заняли Либеральные демократы, недавно также показавшие хороший результат на местных выборах в Англии. Они получат 15 евродепутатов.

Третьей стала Лейбористская партия – 10 мандатов (минус 8 по сравнению с 2014 годом), "зеленые" – 7 мандатов (+4).

Правящая Консервативная партия потерпела сокрушительное поражение, получив всего 3 мандата. Пять лет назад у нее было 18 евродепутатов.

Следует также отметить, что еще одна новая партия Change UK, которая выступала за членство Британии в ЕС, не получила ни одного евродепутата.

Как известно, 26 мая проходил последний, четвертый день голосования на выборах в Европейский парламент. Голосование продлилось до 23:00, когда закрылись участки в Италии.

Выборы состоялись в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции, и на Кипре.

На выборах избрали 751 евродепутата. Каждая страна-член имеет четкое количество мест в ЕС. Больше всего их в Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны (Кипр, Люксембург и Мальта) имеют лишь по шесть евродепутатов.

Напомним, ранее мы писали, что в голосовании принимают участие более 400 млн человек. Избирательный бюллетень почти метр в длину: за 751 место в ЕП борются 40 партий.

Кроме этого, для европейцев и украинцев очень важно понять, какими будут вызовы после этих выборов и как с ними бороться. Продолжая рубрику "Новая Европа" интересуется" на сайте "Сегодня", Центр "Новая Европа" обратился к известным аналитикам с таким вопросом: какие вызовы предстанут перед Европой и, в частности, Украиной после выборов в Европейский парламент и как реагировать на них?

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