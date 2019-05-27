Выборы в Европарламент: в Брюсселе рассказали, кто может создать новую коалицию

Европейская народная партия сохранила позицию первой политической силы в Европарламенте, однако потеряла более 36 мандатов

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Четыре проевропейских политические силы – христианско-демократическая Европейская народная партия (ЕНП), социалисты, либералы и "зеленые" – могут сформировать коалицию в Европарламенте нового состава против популистов и радикалов. Такое мнение высказал в понедельник замглавы Еврокомиссии Юрки Катайнен, выступая на конференции в Литве, фрагменты из его речи распространила пресс-служба ЕК. Так политик прокомментировал результаты выборов в Европарламент, прошедших 23–26 мая.

"ЕНП, социалисты, либералы и зеленые могут сформировать проевропейское большинство в Европарламенте для защиты общеевропейских интересов", – заявил он.

Катайнен, который является членов ЕНП, также выразил уверенность, что кандидат от этой партии на пост главы Еврокомиссии – немец Манфред Вебер – "сохраняет сильную поддержку" для получения этой должности.

Согласно последней публикации Европарламентом обновленных предварительных итогов выборов, Европейская народная партия сохранила позицию первой политической силы в Европарламенте, однако потеряла более 36 мандатов – с 216 в Европарламенте прошлого созыва до 180 сейчас. Социалисты также сохранили свое традиционное второе место, потеряв при этом 40 мандатов, сейчас их результат составляет 146 мест.

Либеральные демократы, выступающие с радикальных проевропейских позиций, значительно улучшили свои результаты с 68 до 109 мест. Заметно продвинулись и зеленые – 69 депутатских кресел, против 52 в ЕП прошлого созыва.

Число депутатов Европарламента составляет 751 человек, таким образом, несмотря на рост популярности евроскептических партий по всей Европе, ведущие проевропейские силы сохранили большинство. Разница с прошлыми годами лишь в том, что в Европарламенте прошлого созыва большинство мест имели в сумме две основные политические силы – ЕНП и социалисты.

Комментируя рекордную за последние 20 лет явку в 50,93%, официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил на брифинге в Брюсселе, что "европейская демократия жива и здравствует". С 1979 года, когда выборы в Европарламент начали проводиться прямым голосованием, а не путем делегирования депутатов национальных парламентов, явка на этих выборах падала на каждых последующих выборах, скатившись за 40 лет с 61,99% в 1979 году до своего минимума в 42,61% на прошлых выборах в 2014 году. В этот раз впервые в истории явка на выборах в ЕП выросла.

Окончательные итоги голосования будут подведены не раньше вечера понедельника, но могут быть озвучены и в течение дня во вторник.

Ранее мы писали о том, как повлияет на Украину перестановка сил в Европарламенте.

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