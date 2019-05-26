Выборы в Европейский парламент подходят концу

На выборах должны избрать 751 депутата из 40 партий

Фото: facebook.com/europeanparliament.

Сегодня, 26 мая, проходит последний, четвертый день голосования на выборах в Европейский парламент. Голосование продлится до 23:00, когда закроются участки в Италии, сообщило издание DW.

Сегодня выборы состоятся в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции, и на Кипре.

На выборах должны избрать 751 евродепутата. Каждая страна-член имеет четкое количество мест в ЕС. Больше всего их в Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны (Кипр, Люксембург и Мальта) имеют лишь по шесть евродепутатов.

Когда Великобритания выйдет из состава ЕС, количество членов Европарламента сократится до 705. Тогда британские места будут распределены между другими странами: Франция и Испания получат еще по пять мандатов, Италия и Нидерланды – по три, Ирландия – два и еще девять стран – по одному.

При этом Германия не получит дополнительных мест, поскольку 96 мест – это максимальное количество евродепутатов для одной страны.

"Проведенные опросы свидетельствуют о том, что до трети мест в Европарламенте могут получить крайне правые, евроскептики и популисты", – отмечается в сообщении.

Официальные результаты во всех государствах ЕС будут опубликованы только после завершения последнего дня голосования.

Напомним, ранее мы писали, что в голосовании принимают участие более 400 млн человек. Избирательный бюллетень почти метр в длину: за 751 место в ЕП борются 40 партий. По данным POLITICO, лидирует Европейская народная партия (ЕНП), которая рассчитывает получить 168 мест. Правда, ее рейтинги, по сравнению с выборами в 2014 году, существенно просели.

Кроме этого, для европейцев и украинцев очень важно понять, какими будут вызовы после этих выборов и как с ними бороться. Продолжая рубрику "Новая Европа" интересуется" на сайте "Сегодня", Центр "Новая Европа" обратился к известным аналитикам с таким вопросом: какие вызовы предстанут перед Европой и, в частности, Украиной после выборов в Европейский парламент и как реагировать на них?

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