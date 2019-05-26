Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Выборы в Европейский парламент подходят концу

26 мая, 09:45

На выборах должны избрать 751 депутата из 40 партий

Фото: facebook.com/europeanparliament
Фото: facebook.com/europeanparliament.

Сегодня, 26 мая, проходит последний, четвертый день голосования на выборах в Европейский парламент. Голосование продлится до 23:00, когда закроются участки в Италии, сообщило издание DW.

Сегодня выборы состоятся в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции, и на Кипре.

На выборах должны избрать 751 евродепутата. Каждая страна-член имеет четкое количество мест в ЕС. Больше всего их в Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны (Кипр, Люксембург и Мальта) имеют лишь по шесть евродепутатов.

Когда Великобритания выйдет из состава ЕС, количество членов Европарламента сократится до 705. Тогда британские места будут распределены между другими странами: Франция и Испания получат еще по пять мандатов, Италия и Нидерланды – по три, Ирландия – два и еще девять стран – по одному.

При этом Германия не получит дополнительных мест, поскольку 96 мест – это максимальное количество евродепутатов для одной страны.

"Проведенные опросы свидетельствуют о том, что до трети мест в Европарламенте могут получить крайне правые, евроскептики и популисты", – отмечается в сообщении.

Официальные результаты во всех государствах ЕС будут опубликованы только после завершения последнего дня голосования.

Напомним, ранее мы писали, что в голосовании принимают участие более 400 млн человек. Избирательный бюллетень почти метр в длину: за 751 место в ЕП борются 40 партий. По данным POLITICO, лидирует Европейская народная партия (ЕНП), которая рассчитывает получить 168 мест. Правда, ее рейтинги, по сравнению с выборами в 2014 году, существенно просели.

Кроме этого, для европейцев и украинцев очень важно понять, какими будут вызовы после этих выборов и как с ними бороться. Продолжая рубрику "Новая Европа" интересуется" на сайте "Сегодня", Центр "Новая Европа" обратился к известным аналитикам с таким вопросом: какие вызовы предстанут перед Европой и, в частности, Украиной после выборов в Европейский парламент и как реагировать на них?

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Европарламент, голосование, Выборы в Европарламент

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы в Европейский парламент подходят концу". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

DW.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы в Европарламент: кто возьмет большинство и как это скажется на отношениях с Украиной

Вчера, 07:37

Крайне правые силы в следующем составе Европарламента могут стать сильнее также при поддержке Путина, который делает все, чтобы расколоть и ослабить Евросоюз

Суд ЕС обязал "союзницу" Путина возместить Европарламенту 300 тысяч евро

23 мая, 15:10

Ле Пен уличили в том, что она злоупотребляла средствами Европарламента, выделенными на помощников

В ЕС стартуют выборы в Европарламент

23 мая, 05:00

Избирательные участки в четверг открываются в Великобритании и Нидерландах

Юбилей Восточного партнерства: в Брюсселе подвели итоги, но есть ли повод праздновать

19 мая, 07:41

Евросоюз намерен проводить неформальные дискуссии по сбору предложений от стран-участниц о том, как можно качественно улучшить политику Восточного партнерства

Раскрыта суть сложных отношений Януковича и Путина

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

В Одесскую обл. залетела птица, которую давно не видели в Украине

Какие они красивые: Ани Лорак опубликовала видео с дочерью Софией

Вы оцените этот выбор: самые красивые спортсменки мира

Как избавиться от кашля: домашние методы лечения

Энергетика черного цвета – носить или нет?

Исторические факты: Почему дистанция марафона 42,2 километра?

Сделка завершена: "Динамо" вернулось под контроль банкиров

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит всех

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

Сегодня, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Зонты не прячьте: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:25

В понедельник, 27 мая сухо будет только в центре и на юге

Есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены

Вчера, 07:00

Отсутствие зарубежной финпомощи скажется уже в начале 2020 года

Когда в Украине улучшится уровень жизни: тревожный прогноз от Всемирного банка

24 мая, 07:51

Эксперты ВБ подсчитали, что уровень капитала на одного работника в Украине остался на уровне 90-х годов прошлого века

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

Штраф за просрочку платежей: Начал действовать закон о ЖКУ

10 удивительных правил французских мам
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь