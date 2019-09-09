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"Выборы" в Крыму не признала еще одна страна ЕС

9 сентября, 07:57

МИД страны поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

/ Фото: Flickr

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу присоединился к странам, которые не признают проведения выборов в оккупированном Россией Крыму и Севастополе. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Эстония не признает сегодняшних (8 сентября — ред) российских выборов, которые проходили в Крыму и Севастополе, которые были незаконно аннексированы Россией", — написал министр.

"Я еще раз подтверждаю нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", — добавил он.

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Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования – около 6 тысяч избирательных кампаний и референдумов, в том числе в оккупированном Крыму. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с тем, что оккупанты в Крыму проводят "выборы". Внешнеполитическое ведомство призвало международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России и увеличить давление на РФ.

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Кроме Эстонии, "местные выборы" в Крыму также не признают Литва и Латвия. Балтийские страны подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В свою очередь прокуратура Автономной Республики Крым призвала жителей оккупированного полуострова не участвовать в незаконных "выборах", которые проводит Россия. Кроме того, прокуратура объявила в розыск главу оккупационного "избиркома" Максима Малышева.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш опубликовал доклад о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Крыму:

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