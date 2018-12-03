Выход Германии из "Северного потока – 2" плохо отразится на Украине – Маас

В МИД Германии считают, что Россия добьется завершения строительства трубопровода и без участия немецких фирм

Даже если Германия покинет осуществление российского газопровода "Северный поток – 2" (Nord Stream 2), это не приведет к отмене проекта в целом, утверждает министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Глава внешнеполитического ведомства считает, что это лишь ослабит возможность немецких властей отстаивать необходимость транзита газа через Украину.

Маас считает, что Россия добьется завершения строительства трубопровода, даже без участия в нем немецких фирм.

"Он все равно будет построен, но никто не выступит за альтернативный транзит газа через Украину. Именно поэтому мы считаем важным сохранять политическую вовлеченность", – цитирует Мааса агентство Reuters

Напомним, что, по мнению канцлера Германии Ангелы Меркель, газопровод "Северный поток – 2" не отменяет роль Украины как транзитной страны для поставок газа.

В то же время, ее возможная преемница Аннегрет Крамп-Карренбауер призвала Германию ответить на захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе, сократив объемы газа, который будет поставляться через газопровод "Северный поток – 2".

Кроме того, США призывают европейские страны отказаться от этого строительства газопровода в Балтийском море. Особенно после нападения российских военных на украинские корабли в Керченском проливе.