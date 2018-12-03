Выход Германии из "Северного потока – 2" плохо отразится на Украине – Маас

Сегодня, 13:35

В МИД Германии считают, что Россия добьется завершения строительства трубопровода и без участия немецких фирм

Хайко Маас и Ангела Меркель. Фото: AFP
Хайко Маас и Ангела Меркель. Фото: AFP

Даже если Германия покинет осуществление российского газопровода "Северный поток – 2" (Nord Stream 2), это не приведет к отмене проекта в целом, утверждает министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Глава внешнеполитического ведомства считает, что это лишь ослабит возможность немецких властей отстаивать необходимость транзита газа через Украину.

Маас считает, что Россия добьется завершения строительства трубопровода, даже без участия в нем немецких фирм.

"Он все равно будет построен, но никто не выступит за альтернативный транзит газа через Украину. Именно поэтому мы считаем важным сохранять политическую вовлеченность", – цитирует Мааса агентство Reuters

Напомним, что, по мнению канцлера Германии Ангелы Меркель, газопровод "Северный поток – 2" не отменяет роль Украины как транзитной страны для поставок газа.

В то же время, ее возможная преемница Аннегрет Крамп-Карренбауер призвала Германию ответить на захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе, сократив объемы газа, который будет поставляться через газопровод "Северный поток – 2"

Кроме того,  США призывают европейские страны отказаться от этого строительства газопровода в Балтийском море. Особенно после нападения российских военных на украинские корабли в Керченском проливе.
Германия, газопровод, Nord Stream 2, Маас, Северный поток 2
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

"Северный поток". Фото: gazprom.ru

Дипломат назвал два пути, как остановить "Северный поток - 2"

4 Сентября, 16:03

Наиболее действенным пспособом будут американские санкции, считает Мельник

Экономика

Фото: архив

"Северный поток - 2": почему российский проект не заменит украинский транзит

25 Июня, 07:51

РФ может довольно потирать руки: ее новый газовый проект ослабил и без того шаткое европейское содружество и обострил отношения с США
Загрузка...

Экономика

Фото: AFP

В Польше жестко отреагировали на политику Германии по "Северному потоку - 2"

30 Октября, 15:56

В польском МИД уверены, что позиция ФРГ противоречит общеевропейским взглядам

США

Меркель и Трамп. Фото: AFP

"Северный поток" – это полная катастрофа": Трамп резко осадил Меркель

17 Июля, 12:16

Американский лидер недоволен тем, что немцы платят Москве миллиарды долларов

США

Дональд Трамп. Фото: AFP

"Мы вас защищаем, а вы платите миллиарды России": Трамп жестко прошелся по "Северному потоку-2"

11 Июля, 11:18

Реализация проекта "Северный поток-2" полностью неприемлема для США, заявил американский президент

Экономика

Строительство "Северного потока-2". Фото: AFP

В Германии жестко раскритиковали позицию США по "Северному потоку - 2"

24 Сентября, 09:49

В BDI уверены, что сжиженный газ не будет выгодным для немцев
Загрузка...