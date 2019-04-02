Выход из тупика с Brexit: сделку с ЕС могут вынести на референдум
Министр финансов Британии предложил два варианта решения кризиса вокруг выхода королевства из Евросоюза
Британскому правительству следует либо вынести на референдум соглашение, которую премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй достигла с Брюсселем об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, либо выдвинуть компромиссное предложение.
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Как сообщает The Times, с таким предложением на заседания проходящего 2 апреля кабинета министров выступил глава Минфина Филип Хаммонд, уточнив, что компромиссным вариантом может быть только включающий предложение о таможенном союзе с ЕС.
Отмечается, что сам он "не в восторге" от такого варианта, однако этот вариант могут поддержать его коллеги, выступающие за сохранение членства в ЕС: министры труда и пенсий Эмбер Радд, юстиции Дэвид Гок, а также бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк.
Окончание заседания ожидается около 15:00 (17:00 по Киеву).
Напомним, что накануне члены британской Палаты общин вновь отвергли все четыре альтернативных варианта не получившему одобрения проекту соглашения с ЕС об условиях Brexit.
Ранее стало известно, что в таком случае глава правительства может распустить парламент и объявить проведение досрочных всеобщих выборов, чтобы выйти из тупиковой ситуации с Brexit.
Также сообщалось, что на фоне разногласий по условиям выхода Великобритании из Евросоюза шесть членов кабинета Терезы Мэй могут подать в отставку.
Заседание правительства Великобритании по поводу Brexit является одной из топ-тем дня. С остальными главными темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:
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