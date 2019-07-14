Выход России из ракетного договора с США: Евросоюз осудил решение Кремля
Брюссель призывает Москву сохранить Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности
Россия должна сделать все возможное для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности с США, выход из которого ранее одобрили Совет Федерации РФ и президент Владимир Путин.
Такой призыв звучит в заявлении Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини, опубликованном от имени Евросоюза 14 июля.
Глава европейской дипломатии напомнила о том, что обстановка в области безопасности становится все более тяжелой и нестабильной, поэтому необходимо развивать процессы контроля над вооружениями, разоружение и нераспространение ядерного оружия.
"В этом контексте мы подчеркиваем важность договора о ядерных силах средней и малой дальности, который внес значительный вклад в европейскую и международную безопасность в последние 30 лет", – гласит коммюнике Евросоюза.
В ЕС выразили "глубокую обеспокоенность" возможностью того, что 2 августа срок действия ДРСМД, может истечь окончательно.
"Мы сожалеем о формализации прекращения Россией своих обязательств по договору 3 июля 2019 года. Будущие дни представляют собой последнюю возможность для диалога и принятия необходимых мер для сохранения этого важного компонента архитектуры европейской безопасности", – говорится в заявлении.
Напомним, что ранее в Конгрессе президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ракетной сделки с Россией, обвинив Москвы в регулярном нарушении договора.
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