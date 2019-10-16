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Выходец из Восточной Европы впервые стал замгенсека НАТО

16 октября, 18:42

Мирча Джоанэ занял место американки Роуз Геттемюллер, чей срок полномочий истек 16 октября

Мирча Джоанэ

Мирча Джоанэ / Фото: Flickr

Румынский дипломат Мирча Джоанэ станет новым заместителем генерального секретаря НАТО, о чем сообщили на сайте Североатлантического альянса. Официально он вступит в должность 17 октября.

Джоанэ является президентом Аспенского института Румынии, а в прошлом возглавлял Сенат Румынии, а также занимал должности главы МИД и посла своей страны в США.

Он стал первым выходцем из Центральной и Восточной Европы на посту замгенсека НАТО. 16 октября его предшественница, американка Роуз Геттемюллер, завершила свою работу.

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Геттемюллер заняла свою должность в октябре 2016 года, став на ней первой женщиной за всю 70-летнюю историю Североатлантического альянса.

Она помогала координировать политику Альянса относительно России, контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом, а также управляла переездом в новую штаб-квартиру Альянса.

Прощаясь со своей заместительницей, генсек Йенс Столтенберг отметил, что Роуз Геттемюллер "сыграла ключевую роль в укреплении обороны и сдерживания НАТО и повышении статуса женщин в мире и безопасности".

Напомним, что в конце октября ожидается визит представителей НАТО в Украину. Участие в мероприятии будет принимать и президент Владимир Зеленский.

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НАТО генсек североатлантический альянс Геттемюллер Мирча Джоанэ

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