Высказывание Макрона о болгарских и украинских мигрантах: Болгария вызвала посла Франции

Эммануэль Макрон / Фото: AFP

Министерство иностранных дел Болгарии направит ноту протеста МИД Франции и вызовет французского посла из-за высказываний президента Эммануэля Макрона о нелегальных мигрантах Болгарии и Украины. Об этом сообщает BGNES.

В понедельник, 4 ноября, в МИД Болгарии вызывают посла Франции Флоренс Робин, которая объяснит слова Макрона о нелегальных сетях миграции из Украины и Болгарии.

Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева также поручила послу страны во Франции передать в МИД этой страны ноту протеста. Захариева отметила, что слова Макрона оскорбительны для Болгарии и для болгарской общины во Франции.

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Слова Макрона также вызвали недовольство заместителя премьер-министра Болгарии Красимира Каракачанова.

"Никто не имеет права оскорблять болгарский и украинский народ", – написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для достижения и обеспечения мира в ряде регионов планеты необходима смелость и готовность идти на определенные шаги.

Кроме того, мы писали, что Франция готова поддержать Украину на пути реформ, а также в восстановлении мира на Донбассе и ведении переговоров с Россией. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон после встречи с Владимиром Зеленским в ходе совместного брифинга.

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