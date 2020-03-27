Высокая смертность от коронавируса в Италии: эксперт объяснил феномен

Италия, хотя и уступила США место по количеству зафиксированных случаев инфицирований коронавирусом, но все еще остается лидером по показателю смертности среди пациентов.

И, ссылаясь на помощника генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюса Эйлварда, издание Corriere della Sera озвучило причину этого явления.

Эйлвард объясняет это спецификой местной системы тестирования, которая изменилась в Италии с развитием эпидемии. Если после вспышки инфекции в Ломбардии анализы брали у всех лиц, вступавших в контакт с инфицированными, то из-за роста числа зараженных и нехватки материалов было решено тестировать на коронавирус только людей с тяжелыми симптомами и граждан, которые входят в группу риска (пожилые и люди с хроническими заболеваниями).

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Таким образом, на сегодняшний день официальные показатели не отражают реальных масштабов распространения вируса, а данные по смертности при этом рассчитываются в соотношении к подтвержденным случаям.

Поэтому, если бы тестов проводилось больше, то и число подтвержденных случаев заражения было бы намного больше, а процент смертности в итоге снизился бы до значений, очень близких к показателям материкового Китая.

Напомним, что на сегодняшний день в Италии насчитывается 8215 погибших при 80589 зараженных. Из этого следует, что смертность на Апеннинах от COVID-19 превышает 10%.

Больше о масштабах распространения пандемии и мерах, которые предпринимают разные страны для ее сдерживания, читайте в материале "Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 27 марта и все подробности".

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