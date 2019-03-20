Выставка "Крымская весна. Пять лет в родной гавани" с треском провалилась в Латвии

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш заявил, что не знал о проведении такой выставки

Фото: Mace Ojala/Flickr.

Выставка "Крымская весна. Пять лет в родной гавани" с треском провалилась в Латвии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/302/374/5c530237472fa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/302/374/5c530237472fa.jpg 2019-03-20T16:14:00+02:00 Евросоюз Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш заявил, что не знал о проведении такой выставки

Выставка под названием "#Крымскаявесна. Пять лет в родной гавани", открытая в латвийском городе Даугавпилс по инициативе генерального консульства России в честь 5-й годовщины аннексии Крыма, была закрыта после вмешательства министерства иностранных дел страны. Об этом передают местные издания.

По информации местных СМИ, Министерство иностранных дел Латвии сообщило, что закрытие произошло после переговоров с посольством России. В отделе российской общины в Даугавпилсе также подтвердили, что выставка закрыта.

"Позиция МИДа относительно российской незаконной аннексии Крыма хорошо известна и ее повторили на прошлой неделе, когда, к сожалению, прошло пять лет после так называемого "референдума". В этом случае МИД провел необходимые дипломатические мероприятия", – заявил официальный представитель латвийского министерства Янис Бекерис.

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш со своей стороны заявил, что не знал о проведении такой выставки.

Напомним, что Латвия построила на границе с Россией более 90 км забора из колючей проволоки и теперь собирается укрепить ее и другими заградительными сооружениями.

Кроме того, осенью стало известно о планах правительства Финляндии построить забор из стальной сетки на границе с Российской Федерацией,

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