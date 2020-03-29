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Выставочный центр в Лондоне станет мегагоспиталем для больных коронавирусом

29 марта, 06:46

Станислав Кожемякин

Импровизированная больница будет вмещать до 4 тысяч инфицированных

Вслед за аэропортом Бирмингема, который переоборудовали под временный морг для жертв коронавирусной эпидемии, еще одно крупное помещение в Британии меняет свое предназначение.

Как сообщает BBC, в Лондонском выставочном центре ExCel на востоке британской столицы планируют открыть крупный госпиталь, в котором могут провести карантин не менее 4 тыс. пациентов с COVID-19.

В частности, правительство Великобритании опубликовало снимки, на которых выставочный центр превращается в импровизированную полевую больницу. Открытие планируется на следующих выходных.

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По последним данным, в Соединенном Королевстве насчитывается более 17 тыс. случаев инфицирования, из которых более тысячи человек скончались.

Фото: пресс-служба правительства Великобритании

Фото: пресс-служба правительства Великобритании

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При этом мэр Лондона Садик Хан уже призвал горожан "готовиться к худшему" в течение следующих нескольких недель.

Напомним, что среди заразившихся оказался и премьер-министр Борис Джонсон, а также министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Но даже это не насторожило жителей Лондона – в метро британской столицы в час пик не протолкнуться. Ситуацию пытался решить транспортный профсоюз, который призвал сотрудников полиции вмешаться в происходящее и предотвратить давку на крупных станциях.

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Великобритания Лондон коронавирус

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