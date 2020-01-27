"Вытаскивал трупы детей": бывший узник рассказал об ужасах Освенцима

В свои 94 года харьковчанин Игорь Малицкий читает лекции, пишет книги и проводит экскурсии бывшими нацистскими лагерями, где провел почти два года.

К 75-летию освобождения узников "Аушвица" в польском Освенциме "Сегодня" встретились с харьковским профессором Игорем Малицким, который был узником "комбината смерти".

"Сегодня" узнали, почему, преодолевая себя, он каждый раз возвращается в местах собственных ужасов.

У рабочего стола Игоря Малицкого, рядом с расписанием лекций – фотографии последних поездок в бывшие концлагеря. Игорь Малицкий -узник четырех нацистских гетто.

Он показывает "Сегодня" нашивки на робе.

"Это вот – номер в Освенциме. А это – номер в Маутхаузене", – говорит бывший узник нацистских лагерей Игорь Малицкий.

До этой поры Игорь Федорович бережет свою тюремную робу.

"Сегодня" встретились с Игорем Малицким у ворот концлагеря "Аушвиц Биркенау" в польском Освенциме..

Игорь Федорович одел шапку узника, когда встретил нас у ворот лагеря.

"Тут бараки. Вчера я плакал там. Как же они, бедные, там жили в этом холодильнике", – говорит Игорь Малицкий.

Здесь он провел почти пять месяцев, а сейчас приехал на 75-летие освобождения лагеря.

"Там дальше – крематории, там дальше – газовые камеры, откуда я вытаскивав трупы маленьких детей. Там творилось самое ужасное, миллионы там сожгли", – говорит узник концлагерей Игорь Малицкий.

Эти лагеря называют комбинатами смерти. Самые страшные эксперименты над людьми проводили здесь. И уничтожили, примерно, полтора миллиона заключенных. Когда подходила советская армия, немцы вывезли из "Аушвица" почти всех пленных, чтобы скрыть свои преступления. Первыми ворота главного лагеря открыли солдаты 100-й Львовской стрелковой дивизии.

"Все, кто был в Освенциме, не должны были остаться в живых, чтобы не было ни одного свидетеля. Отправили в лагерь "Берген-Бельзен" – на пожизненно. Оттуда не должен был выйти ни один человек", – рассказывает председатель Украинской организации борцов антифашистского сопротивления Анастасия Гулей.

Заложниками одного лишь Аушвица стали также более 14 тысяч украинцев. Из тех, кто пережил немецкие концлагеря, еще живы примерно полсотни украинцев.

Всего же в концентрационном нацистком лагере "Аушвиц Биркенау" было уничтожено более 1,1 млн. человек. В том числе евреев – около 960 тыс.

По установленным после окончания войны фактам, заключенным предлагалось пройти в помещение бани. Когда же люди раздевались и заходили внутрь, двери за ними запирались, а сверху в помещение бросали баллоны с газом "Циклон Б". Тела умертвленных таким образом узников затем сжигали в крематориях.

Всего же через нацистские концлагеря прошло 18 миллионов человек, и 11 миллионов из них не выжили.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама