Вывод американских войск из Германии: немецкие политики хотят помешать Трампу

Премьер-министры четырех немецких земель обратились к членам Конгресса Соединенных Штатов с просьбой заблокировать планы президента США Дональда Трампа по выводу американских войск из Германии, сообщает Reuters.

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Премьер-министры четырех южных земель, где находятся базы США, направили письма 13 членам Конгресса.

"Мы просим вас поддержать нас, поскольку мы стремимся не разорвать узы дружбы, а укрепить ее и обеспечить в будущем присутствие США в Германии и Европе", - говорится в обращении премьеров Баварии, Гессена, Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца.

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Представитель посольства США в Берлине от комментариев отказался.

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Напомним, в настоящий момент в Германии размещены порядка 34 тыс. американских военнослужащих. Пентагон объявил, что Трамп одобрил передислокацию 9,5 тыс. американских военнослужащих из Германии. Часть американского воинского контингента будет переброшена с территории Германии в Польшу.

Тем временем президент Польши Анджей Дуда выступил за расширение присутствия НАТО в стране и за увеличение числа учений Альянса на территории республики.

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