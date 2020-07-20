Українська
$ 27,36
31,26
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Вывод американских войск из Германии: немецкие политики хотят помешать Трампу

20 июля, 11:12

Денис Беспалов Денис Беспалов

Премьер-министры четырех немецких земель обеспокоены действиями президента США

Премьер-министры четырех немецких земель обратились к членам Конгресса Соединенных Штатов с просьбой заблокировать планы президента США Дональда Трампа по выводу американских войск из Германии, сообщает Reuters.

Реклама

Премьер-министры четырех южных земель, где находятся базы США, направили письма 13 членам Конгресса.

"Мы просим вас поддержать нас, поскольку мы стремимся не разорвать узы дружбы, а укрепить ее и обеспечить в будущем присутствие США в Германии и Европе", - говорится в обращении премьеров Баварии, Гессена, Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца.

Читайте также: Европа должна задуматься о своей роли в мире без главенства США – Меркель

Представитель посольства США в Берлине от комментариев отказался.

В тренде
Задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта отпустили
Реклама

Напомним, в настоящий момент в Германии размещены порядка 34 тыс. американских военнослужащих. Пентагон объявил, что Трамп одобрил передислокацию 9,5 тыс. американских военнослужащих из Германии. Часть американского воинского контингента будет переброшена с территории Германии в Польшу.

Тем временем президент Польши Анджей Дуда выступил за расширение присутствия НАТО в стране и за увеличение числа учений Альянса на территории республики.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Германия США Дональд Трамп американские военные

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский поздравил Макрона с праздником и напомнил о
Зеленский поздравил Макрона с праздником и напомнил о "нормандском формате"Политика
В Евросоюзе отреагировали на убийство медика ВСУ на Донбассе
В Евросоюзе отреагировали на убийство медика ВСУ на ДонбассеПолитика
В России ответили на иск Нидерландов в международный суд из-за сбитого
В России ответили на иск Нидерландов в международный суд из-за сбитого "Боинга"Россия
Отпуск за границей в карантин: как украинцам отдохнуть в Хорватии и Албании
Отпуск за границей в карантин: как украинцам отдохнуть в Хорватии и АлбанииУкраина
Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировали
Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировалиРоссия
Венгрия закрывает границу с Украиной: на КПП огромные очереди (фото, видео)
Венгрия закрывает границу с Украиной: на КПП огромные очереди (фото, видео)Запад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять