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Выйти из тупика по Brexit: Мэй призвала парламент к патриотизму

Сегодня, 13:59

Мэй предупредила парламент, что выход Британии из ЕС может значительно затянуться

Фото: AFP
Выйти из тупика по Brexit: Мэй призвала парламент к патриотизму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/96c/cb3/5c896ccb3b02f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/96c/cb3/5c896ccb3b02f.jpg Евросоюз Мэй предупредила парламент, что выход Британии из ЕС может значительно затянуться

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала британских парламентариев проявить патриотизм и проголосовать за сделку по Brexit, которую она согласовала с Брюсселем. Об этом говорится в ее колонке для газеты The Telegraph.

"Это единственный выход из сложившегося тупика", – подчеркнула премьер, напомнив, что ранее нижняя палата парламента Великобритании не поддержала выход из ЕС без соглашения и также отказалась от идеи очередного референдума.

Вместе с тем, она подчеркнула, что в сложившихся обстоятельствах, по ее мнению, сейчас – самое время оставить в прошлом противоречия.

"Я убеждена, что пришло время перестать отождествлять себя с тем выбором, на голосовании 2016 года (о выходе Британии из ЕС). Мы только можем оставить в прошлом старые ярлыки и действовать вместе, как демократы и патриоты, прагматично достигая честных компромиссов", – говорится в статье.

Мэй добавила также, что вопрос о соглашении с ЕС британскому парламенту необходимо принять в срочном порядке.

"Если парламент сможет одобрить соглашение до Европейского Совета 21 марта, мы будем просить о коротком техническом продлении (действия статьи 50 Лиссабонского договора о выходе из ЕС), чтобы принять необходимое законодательство. Это не идеальный исход, мы могли покинуть ЕС 29 марта", – заявила она.

По словам Мэй, альтернативный вариант – если британский парламент не примет соглашение до 21 марта – будет гораздо худшим.

"Европейские лидеры потребуют четкие основания для продления, которое может быть расценено как не только техническое", – убеждена она.

Мэй напомнила, что продление действия статьи потребует от Британии участия в майских выборах в Европарламент и заявила, что если британским подданным придется пойти на это голосование, то это станет символом коллективного политического поражения британского парламента.

"Все это делает тот выбор, с которым сталкиваются сейчас парламентарии, исключительно ясным. Если парламент сможет найти способ вернуться к соглашению о Brexit до Европейского совета, то Британия выйдет из ЕС этой весной без участия в выборах в Европарламент, и мы сможем вернуться к построению будущих отношений с ЕС. Если не сможет, то мы не выйдем из ЕС еще несколько месяцев, если вообще когда-нибудь выйдем", – резюмировала она.

Ранее мы писали, что нижняя палата парламента Великобритании поддержал предложение правительства об отсрочке Brexit. "За" проголосовали 412 депутатов Палаты общин, "против" – 202.

13 марта этого года парламент Великобритании поддержал поправку к правительственному законопроекту, что препятствует реализации Brexit без соглашения при любых обстоятельствах.

В связи с этим британский премьер-министр Тереза Мэй предупредила, что будет вынуждена просить Евросоюз об отсрочке Brexit, вероятно, на длительный период.

В то же время британцы начали запасаться долго хранящимися продуктами и лекарствами:

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Тег Великобритания, Евросоюз, Мэй, Brexit, Тереза Мэй

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Источник:

Интерфакс-Украина

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