Выжила на леденцах: женщина два дня провела в открытом море

Фото: пресс-служба береговой охраны Греции

Греческая береговая охрана, которая ранее задержала украинских моряков, обнаружила в Эгейском море женщину, которая почти два дня провела на надувной лодке в открытом море.

47-летняя гражданка Новой Зеландии Кушила Стейн пережила около 40 часов сам на сам со стихией, питаясь лишь случайно оказавшимися с ней леденцами и обернувшись в полиэтиленовые пакеты, чтобы сохранить тепло.

Сайту stuff.co.nz ее мать рассказала, что, будучи опытной морячкой, женщина помогала своему знакомому британцу переправить его яхту из Турции в Афины. Уже почти у цели она высадилась на греческом острове Фолегандрос, чтобы "размять ноги".

Через некоторое время она написала своему товарищу, что готова вернуться на борт, но, когда она не вернулась и через 12 часов, мужчина обратился за помощью к греческим спасателям.

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Как оказалось, по пути к яхте поднялся ветер – Кушила выронила весло, а ее лодку отнесло в море.

Обладая навыками выживания, новозеландка сушила носки и укуталась в три полиэтиленовых пакета, чтобы не замерзнуть. Но при этом она на случай худшего исхода указала на лодке контактный телефон своей матери.

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Греческие спасатели обнаружили ее в 101 км к северу от Крита. После обнаружения морячку госпитализировали с обезвоживанием. Ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, в прошлом году в Индийском океане спасли юношу-индонезийца Алди Новела Адиланга, который более 40 дней дрейфовал в одиночку на деревянном плоту-ромпонге.

А еще раньше около острова Реюньон спасли мужчину, который семь месяцев дрейфовал в Индийском океане в компании своего кота.

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