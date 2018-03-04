Взрыв газа в многоквартирном доме в Польше: число жертв возросло, множество пострадавших

Сегодня, 16:50

Трое пострадавших получили серьезные ранения. Среди них – маленькая девочка

Фото: wyborcza
Фото: wyborcza

Число погибших из-за взрыва в многоквартирном жилом доме в городе Познань на западе Польши возросло до четырех человек. Об этом сообщает Wyborcza

Во время трагедии в здании находились около 40 человек: четверо из них погибли под обломками, трое в тяжелом состоянии, еще более 20 получили легкие ранения.

Среди тяжелораненых – двухлетняя девочка. Ее отправили в хирургическое отделение больницы. Доктора оценивают состояние ребенка как стабильное, угрозы жизни нет.

"Я все еще спал, меня разбудил мощнейший взрыв и крик: "Спаси, спаси!" Мы с женой побежали по коридору к соседям с другой стороны. Их маленькая дочь, два годика, была покрыта щебнем в кроватке. Я вытащил ее, она была синей, я думал, что она мертва. Мать взяла ее на руки и выбежала из здания. Через мгновение мы услышали сирены, машины скорой помощи и пожарные команды. Помощь пришла очень быстро", – рассказал изданию один из жителей поврежденного многоквартирного дома.

В спасательных службах предполагают, что число жертв может вырасти.

"Мы хотим подчеркнуть, что мы все еще проводим спасательную операцию, все еще могут быть люди под обломками. Число жертв может измениться", – сказал пожарный Анджей Бартковяк.

На данный момент точные причины взрыва неизвестны. Но, вероятно, взорвался газовый баллон.

"Я знаю, что один из соседей нагрел квартиру газом из баллона. Стояк, в котором он жил, рухнул", – рассказал изданию еще один из жителей дома.

Также мы писали, что в результате взрыва в английском городе Лестер четыре человека в критическом состоянии были доставлены в больницу.  По данным СМИ, очевидцы сперва услышали громкий хлопок, после чего в одном из зданий начался пожар. Reuters позднее уточнял, что в результате взрыва разрушены круглосуточный магазин и жилой дом.
Польша, взрыв, погибшие, пострадавшие, жилой дом

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