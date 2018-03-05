Взрыв газа в многоквартирном доме в Польше: число жертв возросло

Под обломками жилого дома в Познани польские спасатели обнаружили тело еще одной жертвы. Таким образом, число погибших возросло до пяти.

Об этом сообщает TVN24.

Поисковая операция продолжалась всю ночь, в ней приняло участие около 160 спасателей из Познани, Лодзи и Варшавы.

В результате взрыва 21 человек получил ранения. Сейчас четверо человек, среди которых двухлетняя девочка, все еще остаются в больнице.

Окружная прокуратура Познани начала следствию по делу обвала жилого дома. Виновным в этом деле может грозить тюремное заключение на срок до 12 лет.

Как известно, 4 марта в многоквартирном доме в Познани, на западе Польши, произошел взрыв газа. Часть четырехэтажного дома обвалилась.

Напомним, на данный момент точные причины взрыва неизвестны. Но, вероятно, взорвался газовый баллон.

Также мы писали, что в результате взрыва в английском городе Лестер четыре человека в критическом состоянии были доставлены в больницу. По данным СМИ, очевидцы сперва услышали громкий хлопок, после чего в одном из зданий начался пожар. Reuters позднее уточнял, что в результате взрыва разрушены круглосуточный магазин и жилой дом.