Взрыв газа в многоквартирном доме в Польше: число жертв возросло

Сегодня, 16:30

Спасатели нашли тело пятой жертвы, погибшей под завалами

Фото: wyborcza
Фото: wyborcza

Под обломками жилого дома в Познани польские спасатели обнаружили тело еще одной жертвы. Таким образом, число погибших возросло до пяти. 

Об этом сообщает TVN24.

Поисковая операция продолжалась всю ночь, в ней приняло участие около 160 спасателей из Познани, Лодзи и Варшавы.

В результате взрыва 21 человек получил ранения. Сейчас четверо человек, среди которых двухлетняя девочка, все еще остаются в больнице. 

Окружная прокуратура Познани начала следствию по делу обвала жилого дома. Виновным в этом деле может грозить тюремное заключение на срок до 12 лет.

Как известно, 4 марта в многоквартирном доме в Познани, на западе Польши, произошел взрыв газа. Часть четырехэтажного дома обвалилась.

Напомним, на данный момент точные причины взрыва неизвестны. Но, вероятно, взорвался газовый баллон.

Также мы писали, что в результате взрыва в английском городе Лестер четыре человека в критическом состоянии были доставлены в больницу.  По данным СМИ, очевидцы сперва услышали громкий хлопок, после чего в одном из зданий начался пожар. Reuters позднее уточнял, что в результате взрыва разрушены круглосуточный магазин и жилой дом. 
Польша, взрыв, баллон, обвал дома

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