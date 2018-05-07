Взрыв на шахте в Польше: обнаружили тела двух горняков, троих еще ищут

Спасатели обнаружили и подняли на поверхность тела двух шахтеров, которые пропали без вести в субботу, 5 мая, после аварии на шахте "Зофиювка" на юге Польши, где ранее произошел обвал, произошедшей в результате подземных толчков.

Поисковая операция по установлению местонахождения еще трех шахтеров продолжается, сообщает "Укринформ."

Как проинформировал председатель Ястжембской угольной компании, в состав которой входит шахта, Даниэль Озон, найденные тела двух шахтеров в течение дня подняли на поверхность.

В то же время, после обеда поисково-спасательную операцию пришлось замедлить и время от времени приостанавливать в связи с новыми подземными толчками в районе шахты. В связи с высокой концентрацией метана в районе аварии спасатели прокладывают трубопровод через который будет поступать воздух в район операции.

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В спасательной операции в воскресенье одновременно принимали участие около 100 спасателей. В понедельник поисковая операция продолжится.

В воскресенье шахту посетил президент Польши Анджей Дуда, который побывал у пострадавших шахтеров в больнице, а также встретился с семьями горняков, которые погибли и пропали без вести.

В понедельник местная прокуратура примет решение о возбуждении уголовного дела по аварии.

Как информировалось, подземные толчки мощностью в 3,5 балла по шкале Рихтера в районе шахты произошли в субботу примерно в 12.00 (по киевскому времени) на глубине 900 метров. Большинство горняков самостоятельно поднялись на поверхность, кроме семи, которых начали искать после аварии. Двоих из них обнаружили и вытащили на поверхность довольно быстро. Их жизни не угрожает опасность.

Глава компании сообщил, что будет создана специальная комиссия, которая будет выяснять причины подземных толчков и аварии. В субботу место катастрофы посетил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы спасти шахтеров.

С начала этого года на польских шахтах погибло уже восемь шахтеров.

Напомним, в результате обвала свода шахты в западной части Грузии погибли шесть человек. Трое получили ранения разной степени тяжести. Согласно предварительной информации, в шахте деформировалась стена, из-за чего обвалился ее свод.

Напомним, ранее на шахте "Есаульская" в Кузбассе, Россия, произошло обрушение в вентиляционном штреке, в забое были заблокированы три шахтера. Обрушение произошло из-за нарушения правил безопасной эксплуатации оборудования.

А октябре 2017-го во Львовской области на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" в результате обвала породы трое горняков получили травмы.