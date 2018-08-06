Взрыв на трассе в итальянской Болонье: спасатели три часа тушили пожар

Сегодня, 23:04

Во время взрыва 2 человека погибли, еще 84 получили ранения

фото AFP
фото AFP

Спасатели потушили пожар, вызванный взрывом на трассе в итальянской Болонье. Об этом сообщает издание Сorriere.it.

"Примерно через 3 часа после взрыва пожар потушили. Теперь пожарные охлаждают область, чтобы упростить спасение пострадавших", – говорится в сообщении.

Отмечается, что к спасательной операции также привлекли собак.

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Как известно, причиной произошедшего стал взрыв бензовоза. 6 августа в окрестностях аэропорта имени Гульельмо Маркони в Болонье прогремел мощный взрыв. Как предполагается, взорвался грузовик с нефтепродуктами.

Ранее сообщалось,что в результате происшествия пострадали не менее 55 человек,один человек погиб. К взрыву привело столкновение грузовика с другой машиной. По предварительной информации, взорвались и загорелись химикаты, которые перевозил грузовик. Огонь перекинулся на автосалон, расположенный у дороги рядом с местом происшествия. В результате загорелись автомобили на стояке. Некоторые из них также взорвались после воспламенения горючего в баках.
Италия, пожар, взрыв, спасатели, бензовоз

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