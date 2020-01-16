Взрыв на заводе в Испании: число жертв выросло до трех

От полученных травм скончался еще один человек, шестеро пострадали

Число людей, погибших в результате взрыва на химическом заводе в испанском регионе Каталония, возросло до трех.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила служба гражданской защиты Каталонии. Как сказано в сообщении, "в среду в больнице скончался один из пострадавших, который был в критическом состоянии".

15 января служба сообщала о еще двух погибших: тело работника завода было обнаружено под обломками, а второй жертвой стал местный житель, на которого упал потолок дома. Пострадали от взрыва еще шесть человек.

Напомним, мощный взрыв на нефтехимическом заводе в муниципалитете Таррагона в Каталонии (Испания) прогремел в ночь на среду, 15 января. В тушении пожара, спровоцированного взрывом, принимали участие девять пожарных расчетов, место происшествия оцепила полиция.

Напомним, не так давно взрыв прогремел возле аэропорта, расположенного между Зальцбургом и Веной города Линц. В результате случившегося сильно поврежден мусоросжигательный завод, а пострадало не менее девяти человек: три человека получили серьезные ранения, еще шестеро отделались легкими ранениями.

А после серии взрывов на пороховом заводе "Кристалл" в российском Дзержинске за помощью врачей обратились 38 человек. Инцидент произошел на заводских территориях, но была затронута и окраина города: в результате взрыва были выбиты стекла в радиусе трех километров.

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