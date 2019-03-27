На западе Стокгольма прогремел взрыв: есть пострадавшие, видео
Правоохранительные органы прибыли на место происшествия, нанесен ущерб автомобилям и зданиям
Несколько человек пострадали в результате взрыва в среду ночью на западе Стокгольма. Об этом сообщает газета Aftonbladet.
"Некоторые люди находятся в состоянии шока, один человек получил тяжелое ранение из-за попадания осколка стекла", - приводит издание слова представителя полиции Стокгольма Фредерика Андерссона. Нанесен ущерб автомобилям и зданиям.
Правоохранительные органы прибыли на место происшествия. Другие детали пока не уточняются.
Ранее сообщалось, что в центральной части Стокгольма на въезде в транспортный туннель взорвался и сгорел городской пассажирский автобус. Сообщение о взрыве поступило в пожарную службу города в 11:25 по местному времени, сообщает Aftonbladet.
По предварительным данным, на въезде в тоннель автобус зацепился газовым баллоном, установленным на крыше, за знак ограничения высоты. В результате баллон взорвался и загорелся.
На момент аварии пассажиров в автобусе не было. А водителя транспортного средства после инцидента в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Также сообщалось, что в пригороде Стокгольма в результате взрыва в жилом доме погиб один человек.
По сообщениям СМИ, погибший, очевидно, спровоцировал взрыв, закладывая бомбу. Пострадавший скончался от полученных травм.
Отмечается, что взрыв произошел не в многоквартирном доме, а в таунхаусе. Прилегающие к месту инцидента жилые помещения были эвакуированы.
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