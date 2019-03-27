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На западе Стокгольма прогремел взрыв: есть пострадавшие, видео

Сегодня, 08:48

Правоохранительные органы прибыли на место происшествия, нанесен ущерб автомобилям и зданиям

Фото: Pixabay
На западе Стокгольма прогремел взрыв: есть пострадавшие, видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/431/ea8/5c9431ea8b036.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/431/ea8/5c9431ea8b036.jpg Евросоюз Правоохранительные органы прибыли на место происшествия, нанесен ущерб автомобилям и зданиям

Несколько человек пострадали в результате взрыва в среду ночью на западе Стокгольма. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

"Некоторые люди находятся в состоянии шока, один человек получил тяжелое ранение из-за попадания осколка стекла", - приводит издание слова представителя полиции Стокгольма Фредерика Андерссона. Нанесен ущерб автомобилям и зданиям.

Правоохранительные органы прибыли на место происшествия. Другие детали пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что в центральной части Стокгольма на въезде в транспортный туннель взорвался и сгорел городской пассажирский автобус. Сообщение о взрыве поступило в пожарную службу города в 11:25 по местному времени, сообщает Aftonbladet.

По предварительным данным, на въезде в тоннель автобус зацепился газовым баллоном, установленным на крыше, за знак ограничения высоты. В результате баллон взорвался и загорелся.

На момент аварии пассажиров в автобусе не было. А водителя транспортного средства после инцидента в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Также сообщалось, что в пригороде Стокгольма в результате взрыва в жилом доме погиб один человек.

По сообщениям СМИ, погибший, очевидно, спровоцировал взрыв, закладывая бомбу. Пострадавший скончался от полученных травм.

Отмечается, что взрыв произошел не в многоквартирном доме, а в таунхаусе. Прилегающие к месту инцидента жилые помещения были эвакуированы.

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Тег Швеция, взрыв, Стокгольм

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Источник:

ТАСС

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