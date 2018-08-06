Взрыв в Болонье: два человека погибли, пострадали около 70

Сегодня, 20:24

Состояние 14 человек оценивается как тяжелое

фото AFP
фото AFP

Около 70 человек пострадали и двое погибли в результате взрыва в городе Болонья, сообщают в понедельник итальянские СМИ.

Некоторые из пострадавших получили осколочные ранения, отмечает телеканал. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое.

Ранее очевидцы сообщили о взрыве в районе аэропорта Болоньи, после чего начался пожар.

По данным газеты "Репубблика", взрыв произошел после аварии с участием грузового автомобиля, который, вероятно, перевозил горючие вещества .

В дирекции аэропорта Болоньи отметили, что этот инцидент не повлиял на режим его работы.

Как известно, причиной произошедшего стал взрыв бензовоза. 6 августа в окрестностях аэропорта имени Гульельмо Маркони в Болонье прогремел мощный взрыв. Как предполагается, взорвался грузовик с нефтепродуктами.

Ранее сообщалось,что в результате происшествия пострадали не менее 55 человек, один человек погиб. К взрыву привело столкновение грузовика с другой машиной. По предварительной информации, взорвались и загорелись химикаты, которые перевозил грузовик. Огонь перекинулся на автосалон, расположенный у дороги рядом с местом происшествия. В результате загорелись автомобили на стояке. Некоторые из них также взорвались после воспламенения горючего в баках.
Италия, пожар, взрыв, аэропорт
Источник:

Интерфакс-Украина

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