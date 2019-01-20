Взрыв в Северной Ирландии: появились новые подробности

Правоохранители подозревают Новую Ирландскую республиканскую армию

Фото: AFP

Взрыв в Северной Ирландии: появились новые подробности //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/4e2/aa5/5c44e2aa59eed.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/4e2/aa5/5c44e2aa59eed.jpg 2019-01-20T23:10:12+02:00 Евросоюз Правоохранители подозревают Новую Ирландскую республиканскую армию

Появились новые подробности о взрыве машины в североирландском городке Лондондерри.

Об этом пишет телеканал новостей "24".

По словам правоохранителей, целью теракта была смерть людей. Правда, саму взрывчатку в полиции назвали "недоделанной". По их словам, злоумышленники могли нанести гораздо больше вреда как людям, так и соседним авто и зданиям.

Напомним, вечером 19 января в североирландском городке Лондондерри вблизи местного суда взорвался автомобиль.

Полиция получила предупреждение по телефону, после чего сразу начала блокировать обозначенный в нем район. Именно в этот момент раздался взрыв. По данным правоохранителей, пострадавших в результате взрыва нет.

Местная полиция опубликовала на своей странице в микроблоке Тwitter видео момента.

К слову, машину, которая взорвалась, украли ранее двое вооруженных мужчины у службы, которая занимается доставкой пиццы.

Полиция опасается, что восстановление жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия вследствие выхода Великобритании из состава ЕС может вызвать многочисленные нападения экстремистов.

Напомним, вечером 15 января члены британского парламента отказались поддержать ратификацию проекта соглашения с Брюсселем, достигнутого правительством Терезы Мэй и предварительно согласованного с ЕС.

В свою очередь правительство Великобритании исключает продление механизма выхода из Евросоюза после 29 марта.

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