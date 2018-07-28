"Я бы не сказала, что Россию у нас уважают" – французский депутат об отношении к РФ

Мнение о том, что многие французы хорошо относятся к России и не видят в Путине угрозы – это всего лишь поверхностное впечатление. И причина такого стереотипа в том, что русская культура, а точнее ее отдельные традиционные признаки, более широко представлены во Франции. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказала глава межпарламентскую группу дружбы Франции и Украины Валерия Фор-Мунтян, представительница партии президента Франции Эммануэля Макрона.

"Я бы не сказала, что Россию уважают. Ее просто лучше знают культурно, музыка, "матрешки"... После развала СССР в глазах Европы осталась Россия и все остальное. Россия стала преемницей Советского Союза. Но это не значит, что Россию больше любят и уважают. Вот, к примеру, казалось бы, это мелочь, но она имеет большой вес – как в мире называют город Киев? "Kiev" – по-русски, а не "Kyiv" в транслитерации с украинского. Потому что так всегда было, и никто не переключился", – отметила политик.

По ее мнению, Украина не должна зацикливаться на деталях, но в плане дипломатии параллельно с развитием всех отношений, Украина также должна влиять на свое восприятие в мире: как говорят об Украине в учебниках, как описывают страну, как описывают города.

"Это имеет очень большое значение. Потому, что, если во Франции или в любой другой стране нет понимания того, кто такая Украина, и что она из себя представляет, кроме войны (потому что, в конце концов, это имеет большой негатив), людям неинтересно узнавать дальше, вкладывать деньги, ездить на каникулы, они видят бедную несчастную страну в войне. И это, к сожалению, для Украины не позитив. Но мы развиваем наши отношения, пытаемся развивать изучение языка как в Украине, так и во Франции, пытаемся работать над эквивалентами дипломов и прав, названий городов... Потихоньку Украина появится не только на дипломатической и международной сцене. В каждом французском доме будут знать, кто такая Украина, где она на карте, и как называются украинские города", – отметила представитель партии Макрона.

Напомним, в мае этого года Эммануэль Макрон тонко потроллил путинскую Россию, отметив, что страна находится в Европе, но в самой стране никогда не было демократии.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Франция говорит даже с самыми жуткими диктаторами": интервью с депутатом от партии Макрона".