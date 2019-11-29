"Я голоден, чао": президент Еврокомиссии выступил с последним словом

Покидая должность председателя Европейской комиссии, которую он занимал последние пять лет, Жан-Клод Юнкер не сожалеет.
Об этом он признался на своем последнем пресс-брифинге перед тем, как 1 декабря его полномочия перейдут экс-министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен.
"Я не хочу говорить "до свидания". Я пролил немало слез, с меня достаточно. Я оставляю свой пост достаточно удовлетворенным. Кое о чем я жалею, но я счастлив уйти, потому что быть президентом Еврокомиссии не всегда легко", – отметил он 29 ноября в Брюсселе.
Кроме того, Юнкер выразил опасения насчет перспектив дальнейшего верховенства права в Евросоюзе.
Сославшись на запланированный на 31 января Brexit, он отметил, что "покинет ЕС раньше, чем Великобритания", но при этом Жан-Клод Юнкер не разочарован, потому что ему "больно видеть, как член нашего Союза его покидает".
Закончить прощальную речь известный своим чувством юмора политик решил весьма оригинально.
"Все, я голоден. Чао", – сказал он, прежде чем покинуть трибуну под аплодисменты собравшихся.
Как мы уже сообщали, его преемница Урсуле фон дер Ляйен станет первой женщиной на должности президента Европейской комиссии.
Напомним, ранее в этот день полномочия своему преемнику – бывшему премьер-министру Бельгии Шарлю Мишелю – также передал и президент Европейского совета Дональд Туск. Новый глава Евросовета также приступит к исполнению обязанностей 1 декабря.
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