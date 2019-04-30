"Я не насильник": в Эстонии министр ушел в отставку из-за слухов

Сам Куузик назвал происходящее развернутой против него информационной кампанией

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees.

Министр внешней торговли и инфотехнологий Эстонии Марти Куузик подал в отставку на фоне обвинений в его адрес в применении домашнего насилия. Об этом он сообщил во вторник.

"Я подал сегодня председателю [Консервативной народной партии Эстонии] Марту Хельме и премьер-министру Юри Ратасу заявление об отставке с поста министра, — приводит его слова портал Эстонского телевидения и радио И-эр-эр. — По-прежнему утверждаю, что выдвинутые против меня обвинения являются клеветой — я не насильник".

"Хочу обеспечить рабочий мир вступившему в должность правительству, а также вывести свою партию из-под удара", — добавил он. Куузик сказал, что намерен сконцентрироваться "на своей защите по уголовному делу и восстановлению своего доброго имени".

Президент Керсти Кальюлайд приветствовала решение министра об отставке, поскольку оно, сказала президент, "ободряет всех женщин Эстонии".

Накануне министр юстиции страны Райво Аэг сообщил, что полиция возбудила уголовное дело в связи с подозрениями в применении Марти Куузиком домашнего насилия. Пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова подтвердила, что уголовное дело заведено по статье "Применение физического насилия". Ранее эстонские СМИ сообщили, что Куузик на протяжении нескольких лет морально и физически терроризировал бывшую жену.

Сам Куузик назвал эти сообщения развернутой против него информационной кампанией.

Напомним, замгенпрокурора США подал в отставку после завершения расследования о вмешательстве РФ. Отставка ожидалась после утверждения Уильяма Барра в качестве генерального прокурора.

Ранее 19 марта, стало известно, что бессменный президент Казахстана с 1990 года Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с должности президента Казахстана. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об эпохальном решении – сложении с себя полномочий главы государства, в прямом эфире в специальном обращении к нации.

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